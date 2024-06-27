Euro Bölgesi’nde kredilerde durgunluk

Avrupa Merkez Bankası (ECB), mayıs ayına yönelik şirket ve tüketici kredileri aylık değişimlerini paylaştı.

Bu veriler kapsamında, yıllık bazda nisanda yüzde 0,2 büyüyen şirket kredileri, geçen ay yüzde 0,3 arttı. Tüketici kredileri de 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 0,3 yükseldi.

Mayısta M3 para arzı, yıllık bazda yüzde 1,6 artarak analistlerin beklentisi olan yüzde 1,5'in üzerinde açıklandı. Nisanda M3 para arzı, yüzde 1,3 artış göstermişti.

Diğer yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) temel faiz oranlarını 2019'dan bu yana ilk defa haziranda 25 baz puan indirme kararı almıştı.

ECB Başkanı Christine Lagarde, gelecek aylarda bankanın faiz indirimleri hızı ve zamanı konusunda temkinli olacağını söyleyerek, faiz indirimlerinin verilere bağlı olacağını ifade etmişti.