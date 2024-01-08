EURO bölgesinde perakende satışlar düştü

Kaynak: AA
EURO bölgesinde perakende satışlar düştü
Eurostat açıkladı. Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,3 düştü.

Avrupa Merkez Bankası faiz indirim konusunu tartışırken, Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat perakende satışlarla ilgili verileri açıkladı.

Eurostat'ın verilerine göre Euro bölgesinde kasım ayında perakende satışların düştüğü ortaya çıktı.

Avrupa Birliği'nde perakende satışları kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,2, bir önceki yıla göre ise yüzde 1 azaldı.

Avrupa Birliği ülkeleri arasında perakende satışlarda en fazla düşüş yüzde 2,5 oranında Almanya'da gerçekleşti. Almanya'dan sonra yüzde 1,4 ile Lüksemburg'da ve yüzde 0,7 ile Avusturya'da en çok düşüş görüldü.

Perakende satışlarda, yıllık bazda ise Slovenya'da yüzde 11,1 oldu. Bu oran Estonya'da yüzde 8,8 ve Macaristan'da yüzde 5,4 olarak kayıtlara geçti.

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