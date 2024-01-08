İslam Memiş elinde altın olanları 'daha erken' diyerek uyardı

Finans analisti ve ekonomi yorumcusu İslam Memiş ons altın fiyatındaki sert düşüşün ardından takipçilerine bir dizi uyarılarda bulundu. İslam Memiş altın fiyatlarındaki düşüşün geçici olduğunu vurgularken altın sahibi olan yatırımcılara “satmayın” diyerek uyarda bulundu.

ONS ALTIN İÇİN HEDEF 2150 DOLAR SEVİYESİ ÖN GÖRÜLDÜ

Türkiye'de altın ve döviz piyasalarına ilişkin tahminleriyle gündeme gelen İslam Memiş, yaptığı son açıklamasında ons altın fiyatlarını değerlendirdi. Memiş, teknik analizlere dayanarak ons altının 2030-2070 dolar aralığını izleyeceğini kaydetti. Ayrıca, düşüşlerin kalıcı olmadığını ve ons altın için hedefin 2150 dolar seviyesi ön görüldüğüne dikkat çekti.

"ALTIN SATMAK İÇİN ERKEN"

Gram altın fiyatları hakkında ise Memiş, serbest piyasada gram altın TL fiyatı için 100 liralık bir makas aralığı bulunduğunu ifade etti. Bu makas aralığının geçerliliğini koruduğuna vurgulayan Memiş, yatırımcılara bu durumu göz önüne almaları hususunda uyarılarda bulundu.

Memiş, altın piyasasında gerçekleşen düşüşleri birer alım fırsatı olarak gördüğünü söyleyerek, gram altın fiyatlarının artacağını öngördü. Ayrıca, elinde altın varlığı olan yatırımcılara satış için erken olduğunu ve yeni zirvelerin geleceğini söyledi.