Euro Bölgesi'nde perakende satışlar martta arttı

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mart ayına dair perakende satış verilerini açıkladı.

Eurostat'a göre, Avrupa Birliği'nde perakende satışlar, martta bir önceki aya göre yüzde 1,2, yıllık bazda ise yüzde 2'lik artış gösterdi.

Euro Bölgesi'nde de perakende satışlar yükseliş gösterdi. Verilere göre martta aylık bazda yüzde 0,8, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 0,7'lik artış yaşandı.

Aylık bazda perakende satışlarda en fazla artış yaşandığı ülke yüzde 7,3'lük artışla Polonya oldu. Polanya'nın ardından, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Macaristen geldi. Perakende satışlarda en çok düşüş ise yüzde 1,8 ile İsveç'te yüzde 1 ile Malta'da ve yüzde 0,8 ile Avusturya'da yaşandı.

Perakende satışlar, yıllık bazda Polonya'da yüzde 14,8, Lüksemburg'da yüzde 10,3 ve Hırvatistan'da yüzde 8,9 artarken, Belçika'da yüzde 4,6, Estonya'da yüzde 2,3 ve Avusturya'da yüzde 2 geriledi.