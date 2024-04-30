Euro Bölgesi’nde resesyon bitti

Euro Bölgesi ekonomisi, en büyük dört üyesinin liderliğinde beklentileri aşan bir büyüme ile resesyonu geride bırakırken, enflasyonda son dönemde görülen gerileme durma kaydetti.

Eurostat verileri kapsamında ilk çeyrekte gayri safi yurt içi hasıla önceki üç aya göre yüzde 0,3 artış kaydetti. Bloomberg anketindeki medyan beklenti sadece yüzde 0,1’lik bir büyümeyi ifade ediyor.

Ayrı bir veriye göre bölgede tüketici fiyatları ise nisanda - hem beklentilere paralel olarak hem de martta aynı seviyede - yıllık bazda yüzde 2,4 oranında yükseldi.

Yüksek enflasyon, yükselen faiz oranları ve zayıf küresel talep sebebiyle üretimin düşmesi sonrasında Euro Bölgesi ekonomisi için umutlar artış gösterdi. Bölgenin canlanmasına en büyük katkı sorunlu sanayi sektöründe toparlanma yaşayan Almanya’dan oldu. Avrupa Merkez Bankası’nın da haziran itibarıyla faiz indirimlerine başlayarak ekonominin canlanmasını desteklemesi öngörülüyor.