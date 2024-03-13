Euro Bölgesi'nde sanayi üretiminde sert düşüş

Avrupa Birliği ve Euro Bölgesi'ndeki sanayi üretiminde işler iyi gitmedi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ocak ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı.

Eurostat verilerine göre, Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ocak ayında aralık ayına göre yüzde 3,2, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 6,7 düştü.

Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi sanayi üretiminin aylık yüzde 1,8, yıllık yüzde 2,9 düşeceği yönündeydi. Verilerin, beklentilerin çok üzerinde gerçekleşmesi dikkati çekti.

AB'de ise sanayi üretimi, ocakta aylık bazda yüzde 2,1, yıllık bazda yüzde 5,7 geriledi.

Ocakta, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla düşüş yüzde 29 ile İrlanda’da, yüzde 9,4 ile Malta’da ve yüzde 6,6 ile Estonya’da gerçekleşti.

Sanayi üretiminde yıllık bazda ise en fazla gerileme yüzde 34,1 ile İrlanda’da, yüzde 8,6 ile Estonya’da ve yüzde 7,6, ile Bulgaristan’da tespit edildi.