Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları ocakta düştü

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat Avrupa Birliği ve Euro Bölgesi'nin ocak ayı üretici enflasyon verilerini açıkladı.

Eurostat verilerine göre, AB'de Üretici Fiyat Endeksi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,9, 2023'ün aynı ayına göre de yüzde 8,4 düştü.

Euro Bölgesi'nde de ÜFE, ocakta aylık bazda yüzde 0,9, yıllık bazda yüzde 8,6 azaldı.

Piyasa beklentisi, Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksinin aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 8,1 azalacağı yönündeydi.

AB ülkeleri arasında ÜFE, ocakta yıllık bazda en fazla yüzde 21,5 ile İrlanda'da, yüzde 17,8 ile Bulgaristan'da ve yüzde 12,3 ile Letonya'da geriledi. Yıllık ÜFE, Lüksemburg'da yüzde 15, Malta'da yüzde 0,7 ve Slovenya'da yüzde 0,3 arttı.

ÜFE, aylık bazda ise Estonya'da yüzde 5,3, İrlanda'da yüzde 4 ve Çekya'da yüzde 2,4 artarken, Slovakya'da yüzde 14,3, Polonya'da yüzde 3 ve Avusturya'da yüzde 2,2 geriledi.