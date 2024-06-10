Euro Bölgesi’nde yatırımcı güveni yükseldi

Piyasalara yönelik araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix, 1174 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirdiği haziran ayına dair Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini yayımladı.

Bu veriler kapsamında, mayısta eksi 3,6 olan Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 3,9 puanlık artışla 0,3’e çıktı.

Böylelikle endeks artış eğilimini arka arkaya sekizinci aya taşıdı. Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyesine yükselen endekse dair beklenti, eksi 1,8’e yükselmesi tahminindeydi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya dair beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi de 7,8’den 10'a yükselerek Şubat 2022'den beri en yüksek seviyesini gördü.

Mevcut Durum Endeksi de eksi 14,3’ten eksi 9'a yükselerek, artışını sekizinci aya taşıdı. Endeks, Mayıs 2023'ten beri en yüksek seviyesini gördü.

Ekonomisi ihracata dayalı Almanya'da Genel Yatırımcı Güven Endeksi, haziranda 5 puanlık yükselişle eksi 12,5'e çıkarak Nisan 2023’ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Hussy, “Almanya'da da ekonomik toparlanma yavaş da olsa devam ediyor” ifadelerini kullanırken, bununla beraber ülkedeki Mevcut Durum Endeksi'nin eksi 26,3 puanla hala koyu kırmızıda olduğunu söyledi.