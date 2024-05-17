Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon nisanda yüzde 2,4 oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon nisanda yüzde 2,4 oldu
Euro Bölgesi'nde Tüketici enflasyonu, nisan ayında yıllık bazda yüzde 2,4 seviyesinde belirlendi.

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat, hem Euro Bölgesi hem de Avrupa Birliği'nin enflasyon rakamlarını açıkladı.

Eurostat verilerine göre Euor Bölgesi'nde martta yüzde 2,4 olan yıllık enflasyon nisanda da aynı seviyede ölçüldü. Tüketici fiyat endeksi nisanda aylık bazda yüzde 0,6 oldu.

Euro bölgesinde enflasyon piyasa beklentileri seviyesinde gerçekleşti. Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,7 olarak kayıtlara geçerken, aylık bazda yüzde 0,7 seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa Birliği'nde ise martta yüzde 2,6 olan yıllık enflasyon, nisanda da aynı seviyede gerçekleşti. AB'de tüketici enflasyon aylık bazda yüzde 0,6 tespit edildi.

Euro Bölgesi'nde en yüksek enflasyon yüzde 1,64 ile hizmet sektöründe gerçekleşti. Hizmet sektörünü, yüzde 0,55 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,23 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

AB uyumlu verilere göre nisanda enflasyonun en yüksek gerçekleştiği ülkeler yüzde 6,2 ile Romanya, yüzde 4,9 ile Belçika, yüzde 4,7 ile Hırvatistan, yüzde 3,6 ile Macaristan, yüzde 3,4 ile de Avusturya ve İspanya oldu.

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