Euro bölgesinde yıllık enflasyon sadece yüzde 2,4 oldu. Bizi kıskanmayıp ne yapsınlar

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat, Euro bölgesi enflasyon rakamlarını açıkladı. Bizde aylık bazda TÜİK'e göre yüzde 3,18 olarak açıklanırken, Euro bölgesinin martta yıllık enflasyon oranı yüzde 2,4 olarak tespit edildi. Şubat ayındaki verilere göre yüzde 2,6 olan enflasyon yüzde 2,4 olarak açıklandı. Piyasa beklentilerine göre Euro Bölgesi yıllık enflasyon rakamanını yüzde 2,5 olarak çıkması bekleniyor.

Euro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon martta yıllık 2,9 olarak açıklanırken, aylık bazda ise yüzde 0,9 seviyesinde tespit edildi.

Eurostat açıklamasına göre enflasyon martta Almanya'da yüzde 2,3, Fransa'da yüzde 2,4, İtalya'da yüzde 1,3 ve İspanya'da yüzde 3,2 seviyesinde gerçekleşti.

İŞSİZLİK VERİLERİ DE AÇIKLANDI

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat Avrupa Birliği AB ve Euro Bölgesi'nin şubat ayı işsizlik verilerini de ayrı ayrı duyurdu.

Eurostat'a göre Avrupa Birliği'nde ocakta yüzde 6 olan işsizlik oranı şubat ayında da aynı seviyede kaldı. Euro Bölgesi'ndeki işsizlik oranı da ayn AB'deki gibi değişmedi yüzde yüzde 6,5 oranında gerçekleşti

AB ÜLKELERİNDE İŞSİZLİK ORANI

Şubatta işsizlik oranı en çok İspanya'da görüldü. Yüzde 11,5'luk işsizlikle İspanya başı çekerken, Yunanistan'da bu rakam yüzde 11, İsveç'te yüzde 8,1, İtalya'da yüzde 7,5, Fransa'da yüzde 7,4 olarak kayıtlara geçti. İşsizlik verilerine göre Avrupa Birliği'nde 13 Milyor 249 bin kişinin işsiz olduğu duyurulurken, bu kişilerin 11 milyon 102 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı.