'Euroları ezmeye mi geldiniz' sorusuna gurbetçi klark çekerek cevap verdi

Sokak röportajında Almanya’da yaşayan vatandaşa "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Gündemimizde en iyi 10 ekonomi arasına girmek var' sözleri hatırlatıldı. “İleride iyi olabileceğini düşünüyorum” diyen gurbetçi eşine klark atarak cevap verdi.

'Euroları ezmeye mi geldiniz' sorusuna gurbetçi klark çekerek cevap verdi

Türkiye’de ekonominin gidişatın yönelik soruyu yanıtlayan vatandaş "İleride iyi olabilir. Hep diyorlardı 2023. Lozan da bitti. Şimdi yapacaksak, bundan sonra" diye konuştu. Muhabir gurbetçi vatandaşa "Euro ezmeye geldik" derken gurbetçi "Yani, öyle de denebilir" cevabını verdi.

Bir diğer gurbetçi röportaja dahil olarak "Nasıl yapacak abi, onu da söylesene" diyerek karşı çıktı. "Sen oradan gelmişsin, ben de oradan gelmişim. Oradan, bu milletin kaderiyle konuşuyorsunuz. Nasıl yapacak?" diye soran gurbetçiye, ekonominin iyi olduğunu savunan o gurbetçi "Almanya'daki durum şimdi nasıl?" diye sordu. Bu soruya "Süper, abi süper, yemin billah ediyorum" yanıtını verince gurbetçiler arasında tartışma çıktı. Ekonomiyi savunan gurbetçi "Ben 32 senedir yaşıyorum, 10 sene öncesine gidin, Almanya öldü" diye konuştu. 2 yılda bir geldiğini söyleyen gurbetçiye, "Arkadaşlar İstanbul dışına çıkabiliyor mu?" diye yanıt verdi.

Bir vatandaş gurbetçiye "Maaşım 7 bin lira, ev kiram 10 bin lira" diye sordu, o gurbetçi ise "İstanbul'da yaşamak zorunda mısın?" şeklinde cevap verdi.

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