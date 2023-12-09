Euroleague'de haftanın MVP'si Shane Larkin

THY Avrupa Ligi'nde 13.hafta karşılaşmalarının ardından haftanın en değerli oyuncusu (MVP) belli oldu.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, 13. hafta karşılaşmalarında 41 verimlilik puanına ulaşan milli oyun kurucu, haftanın MVP'si ünvanının sahibi oldu.

GALİBİYETTE BAŞROL OYNADI

31 yaşındaki oyuncu, takımının konuk olduğu Almanya ekibi ALBA Berlin'i 97-89 mağlup ettiği maçta 32 sayı, 4'er ribaunt ve asist, 3 top çalmalık performans sergileyerek galibiyette başrolü oynadı.

LARKIN DE COLO'YU YAKALADI

Kariyerinde 16. kez bu unvana layık görülen Larkin, bu alanda rekorun sahibi eski Fenerbahçe Beko oyuncusu Fransız Nando De Colo'yu da yakaladı.