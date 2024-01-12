Euro’nun patronu Trump korkusunu açıkladı

France 2'ye konuk olan Lagarde, Trump'ın yeniden başkan seçilmesine yönelik açıklama bulundu.

Lagarde, Trump’ın yeniden seçilmesi ihtimalini değerlendirdi.

Lagarde, Trump'ın görev yaptığı 4 yıl boyunca yaptıklarından ders çıkarıldığı takdirde, kendisinin yeniden başkan seçilmesinin Avrupa için bir tehdit oluşturabileceği değerlendirmesinde bulundu

ECB Başkanı, "Gümrük tarifelerine, NATO'ya hizmet etme taahhüdüne ve iklim değişikliğiyle mücadeleye bakmak yeterli. Sadece bu 3 alanda bile, tarihsel olarak ABD'nin çıkarları, Avrupa'nın çıkarlarıyla örtüşmedi." ifadelerine yer verdi.