Europol'ün uyuşturucu örgütüne yönelik operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı koordinasyonunda İspanya ve Portekiz güvenlik birimleri tarafından yürütülen bir yıllık soruşturma neticesinde, uyuşturucu ticareti yapan 50 kişinin gözaltına alındı.

Europol'ün uyuşturucu örgütüne yönelik operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı'ndan (Europol) yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık bir yıl süren soruşturmanın ardından, Avrupa'da uyuşturucu ticareti yapan şebeke üyesi 50 kişinin İspanya ve Portekiz güvenlik birimleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Operasyon neticesinde 2 ton uyuşturucu ve 5 ton uyuşturucu yapımında kullanılan madde ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, uyuşturucuyu kaçırmada kullanılan sürat teknesi motorları, 4 bin litre mazot ve çok sayıda aracın ele geçirildiği vurgulandı.

Açıklamada, Cebelitarık ve İspanya'nın Huelva şehirlerinde aktif olan örgütün, sürat tekneleriyle taşıdığı uyuşturucuyu İber Yarımadası başta olmak üzere Afrika ve Güney Amerika üzerinden Avrupa'ya taşıdığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, Europol koordinasyonunda gerçekleşen operasyona İngiltere ve Fransa'daki güvenlik birimlerinin de destek verdiği bildirildi.

(AA)

Öne Çıkanlar
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Son Haberler
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu Kültür Sanat
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum Siyaset
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül Dünya
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız Siyaset
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı Teknoloji - Otomotiv
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı
Almanya'da spor salonunda bıçaklı saldırı: 4 yaralı Dünya
Almanya'da spor salonunda bıçaklı saldırı: 4 yaralı
Kırgızistan'da Filistin'e destek için iftar sofrası kuruldu Dünya
Kırgızistan'da Filistin'e destek için iftar sofrası kuruldu