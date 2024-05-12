Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan ülke belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan ülke belli oldu
İsveç'in Malmö kentinde, bu yıl 68'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nı, "The Code" isimli şarkıyla İsviçre'yi temsil eden Nemo kazandı.

Bu yıl 68'incisi İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazana isim belli oldu.

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Katılımcı ülkelerin jürilerinden ve halk oylamasından gelen sonuçlara göre ipi göğüsleyen isim "The Code" isimli şarkısıyla İsviçre'yi temsil eden Nemo oldu.

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591 puan ile birinci olan İsviçre'yi Hırvatistan 547 puanla, 453 puanla Ukrayna ve Fransa’da 445 puanla takip etti.

Yarışmanın puan tablosu şu şekilde:

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İSRAİLLİ ŞARKICI YUHALANDI

Eurovision'da tartışmaya neden olan İsrail’i temsil eden Eden Golan ise performansını ıslıklar arasında gerçekleştirdi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde seyirciler tarafında yuhalandığı görülen Golan, yarışmayı 375 puanla 5. sırada tamamladı.

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