Ev değil, uyuşturucu üretim merkezi!

Kaynak: İHA
Ev değil, uyuşturucu üretim merkezi!
Aydın'ın Didim ilçesinde evdeki oda içerisine kurdukları özel düzeneklerle uyuşturucu madde yetiştiren 2 şahıs gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Gerçekleştirdikleri operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmayan ekipler başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir istihbaratı değerlendiren ekipler bir eve düzenledikleri operasyonda ikamette bulunan oda içerisinde kenevir bitkisi yetiştirmek için kurulu vaziyette 4 adet led ışık düzeneği, 1 adet elektrikli fan, 0.92 gram esrar maddesi, 1 adet esrar öğütme aparatı, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Evde bulunan Y.K. ve B.K. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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