Ev dekorasyonunda aynaların sihirli etkileri

Geçmişten günümüze evlerin vazgeçilmez objelerinden birisi olan aynalar yaşam alanlarına kattığı pozitif etki ve yarattığı enerji ile evlerin olmazsa olmazları arasında.
Sadece dekorasyon için değil evlere kattığı tarz ve doğru kullanımı ile evleri aynı zamanda daha büyük gösteren objeler arasında birinci sırada yer alıyor.
Dekorasyon uzmanları aynaların doğru kullanımında mekanı daha cazibeli hale getirdiklerini söylüyor.
Mesela duvarlarda yüksek yerlere asılan aynalar tavanı yüksek gösterip mekanın alçak görünmesini engeller.
Pencere karşısına asılan aynalar gün ışığını evin içine yayarak ortamın daha aydınlık ve daha ferah gösterir.
Öne çıkarılmak istenen nesnelerin arkasına asılan aynalar ise hem nesneyi daha parlak hem de daha parlak gösterecektir.
Mekan boyutuna göre seçilen ayna boyutu mekana tarz katan detayların başında geliyor.