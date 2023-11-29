Ev dekorasyonunda aynaların sihirli etkileri

Geçmişten günümüze evlerin vazgeçilmez objelerinden birisi olan aynalar yaşam alanlarına kattığı pozitif etki ve yarattığı enerji ile evlerin olmazsa olmazları arasında.

KAYNAK: Haber Merkezi
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Ev dekorasyonunda aynaların sihirli etkileri 1

Sadece dekorasyon için değil evlere kattığı tarz ve doğru kullanımı ile evleri aynı zamanda daha büyük gösteren objeler arasında birinci sırada yer alıyor.

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Ev dekorasyonunda aynaların sihirli etkileri 2

Dekorasyon uzmanları aynaların doğru kullanımında mekanı daha cazibeli hale getirdiklerini söylüyor.

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Ev dekorasyonunda aynaların sihirli etkileri 3

Mesela duvarlarda yüksek yerlere asılan aynalar tavanı yüksek gösterip mekanın alçak görünmesini engeller.

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Ev dekorasyonunda aynaların sihirli etkileri 4

Pencere karşısına asılan aynalar gün ışığını evin içine yayarak ortamın daha aydınlık ve daha ferah gösterir.

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Ev dekorasyonunda aynaların sihirli etkileri 5

Öne çıkarılmak istenen nesnelerin arkasına asılan aynalar ise hem nesneyi daha parlak hem de daha parlak gösterecektir.

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Ev dekorasyonunda aynaların sihirli etkileri 6

Mekan boyutuna göre seçilen ayna boyutu mekana tarz katan detayların başında geliyor.

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Ev dekorasyonunda aynaların sihirli etkileri 7
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Ev dekorasyonunda aynaların sihirli etkileri 8
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Ev dekorasyonunda aynaların sihirli etkileri 9
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Ev dekorasyonunda aynaların sihirli etkileri 10
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Ev dekorasyonunda aynaların sihirli etkileri 11
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Ev dekorasyonunda aynaların sihirli etkileri 12
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Ev dekorasyonunda aynaların sihirli etkileri 13
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