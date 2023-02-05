Pelin Karahan ünlüler ev işi yapmaz algısını kırdı

Ali Demir ve Can Eyüp adında iki çocuğu bulunan Karahan, mesleki anlamda yoğun bir tempoya sahip olsa da ailesiyle birlikte vakit geçirmeyi de ihmal etmiyor.

Sosyal medya hesabından da özel hayatına dair paylaşımlar yapmaktan geri durmayan Pelin Karahan, katıldığı bir programda ev işi yapmayı sevdiğine dair açıklamalarıyla kendisinden söz ettirdi.

"Ünlü olmasına rağmen pek çok kadın ev işi yapıyor" şeklinde bir açıklamada bulunan Pelin Karahan, böylelikle ünlü isimlerin sürekli olarak bakıcı ve temizlikçilerle hayatlarını sürdürdüğüne dair algıyı da kırmış oldu.

Kendi evinin işleriyle uğraşmaktan ekstra bir keyif aldığını söyleyen Pelin Karahan katıldığı programda şu ifadeleri kullandı:

"Biz sanki sadece dizi çekiyoruz gibi bir hal var. Ben her şeyi kendim yapıyorum.

Bir de ev işleriyle uğraşmaktan ekstra keyif alıyorum.

Vaktim olmuyor ama gerekirse ütü yaparım evimi de süpürüyorum"