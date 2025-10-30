Yaklaşık 1.65 metre boyunda, 30 kilogram ağırlığında olan NEO, 20 kilograma kadar yük taşıyabiliyor. Yumuşak dış yüzeyi, insan benzeri hareket yeteneği ve “tendon-sürüşlü” motor sistemiyle evde güvenli kullanım sağlıyor.

Donanımhaber'den Metin Akpınar'ın haberine göre, Yapay zekâ destekli sesli komut sistemiyle kullanıcı taleplerini algılayan robot, doğal dil işleme ve görsel algı teknolojileriyle çevresine uyumlanıyor. 1X Technologies, NEO’nun kullanıcı alışkanlıklarını öğrenen bir yapay zekâ modeline sahip olduğunu vurguluyor.

FİYATI BELLİ OLDU

Şirket, NEO’nun ilk olarak ABD’de satışa çıkacağını ve ön siparişlerin başladığını açıkladı. Fiyatı 20 bin dolar (yaklaşık 839 bin TL) olan NEO, aylık 499 dolarlık (yaklaşık 21 bin TL) abonelik seçeneğiyle de sunulacak. İlk teslimatlar 2026’da gerçekleşecek.

1X’in kurucusu ve CEO’su Bernt Børnich'e göre, NEO’nun bir bulaşık makinesini boşaltması beş dakika, çamaşır katlaması ise 15 dakika civarında sürecek.

Uzmanlar, NEO’nun tam otonom olmadığını, karmaşık görevlerde insan denetimine ihtiyaç duyabileceğini belirtiyor. Ancak proje, ev tipi insansı robotların “ticari olarak erişilebilir” hale geldiği bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Robotun özellikle yaşlı bakımı, ev temizliği ve günlük yaşam desteği gibi alanlarda önemli bir rol oynaması bekleniyor.