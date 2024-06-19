Ev kiralamak isteyenler dikkat. Bu tuzağa sakın düşmeyin

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ev kiralamak isteyenler dikkat. Bu tuzağa sakın düşmeyin

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, gerçekte olmayan konutu internette uygun fiyatlarla ilana koyarak kaparo isteyen dolandırıcılara karşı kritik uyarılarda bulundu.

Gayrimenkul fiyatlarındaki artışın ardından bütçesine uygun ev kiralamak isteyen vatandaşlar, internette bulunan sahte ilanlarda dolandırıcıların 'kapora' tuzağına düşüyor. Gerçekte var olmayan konutlara ilişkin bilgilerin bulunduğu ilanlarda, bağlantı kurdukları kişiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdikten sonra kaparo talep eden dolandırıcılar, ev kiralamak isteyen vatandaşları mağdur ediyor.

Vatandaşlar, havale yoluyla kapora ödendikten sonra kiralık ev ilanlarını kaldıran ve telefon hattını iptal eden dolandırıcıları şikayet etmek ve haklarını aramak amacıyla savcılık ya da tüketici hakları derneklerine başvurdu.

what-should-be-considered-when-buying-a-house-for-investment-001.jpgTüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, konuya ilişkin gerçekleştirdiği açıklamada, “İnternet ilanlarında ucuza araba, ev almak, konut kiralamak isteyenlerin çabası çoğu zaman pahalıya patlıyor. İnternette sahte emlak, otomobil ilanlarından dolayı tüketici sıkıntı yaşıyor.” ifadesini kullandı ve dolandırıcıların ihtiyaçtan dolayı ucuza satış ve kiralama yaptıklarını söyleyerek kaparo isteyebildiklerini belirtti.

Gündüz, “Satın alacak kişiler mutlaka gayrimenkul ya da otomobili görsün, ekspertiz araştırması yapsın. Kapora olarak gönderilen parayı savcılığa şikayet de yapsanız karşınızda muhatap yoksa geri alamazsınız” açıklamasında bulundu.

konut-alacak-herkesi-ilgilendiriyor-konut-faizleri-zirveye-dayandi-iste-konut-kredilerinde-son-rakamlar-1490-001.jpgYAPILMASI GEREKENLERİ ANLATTI

Gündüz, ev kiralamak isteyen vatandaşların, dolandırıcıların tuzağına düşmemek için neler yapması gerektiğini aktarırken “İlanı verenler, satın almak veya kiralamak isteyenden beğendiği gayrimenkulü ilan sayfasından kaldırmak için kapora istiyor. Vatandaş heyecanla para gönderiyor. Dolandırıcılar, ilan 1 gün kalsa da 10-15 kişiyi bu şekilde dolandırsa ciddi kazanç sağlıyor.” ifadelerini kaydetti.

Vatandaşların, mutlaka almak istedikleri evi görmesini söyleyen Gündüz, “Para gönderilecekse ruhsat sahibine gönderilmeli, gayrimenkulle alım satım işlemlerinde ödeme banka aracılığıyla yapılsın.” dedi. Kiralık ev arayanlarında evi görmesi ve tapu sahibiyle görüşmesi gerektiğini vurgulayan Gündüz, evi emlakçı kiraya veriyorsa vekalet istenmesinin gerektiğini kaydederken “Bu şartlar gerçekleşmiyorsa tüketiciler aldanmasın. Kapora veya depozito ödemesin.” açıklamasını yaptı.

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