Ev kiraları öğrencilerin belini büktü. Üniversitelerin açılmasına günler kala öğrenciler zor durumda

Artan enflasyon ve ekonomik kriz üniversite öğrencilerini de vurdu. Devlet yurtlarının yetersizliği ve özel yurtların fahiş fiyatları nedeniyle öğrenciler, kendilerine ev arkadaşları bulup eve çıkmanın derdine düştü.

Üniversite tercihini Sinop Üniversitesinden yana kullanan bazı öğrenciler yeni eğitim hayatının başlamasına az bir zaman kala kalacak yer arayışına girdi. Sinop'taki emlakçılar ise kiralık ev fiyatlarının yüksek olması nedeniyle öğrencilerin oldukça zorlandığını belirtti.

“ÇADIR KURACAKLAR ARTIK”

Emlakçı Nurol Özusta ev kiralarının 5'e katlandığını belirterek, "Ev sahipleri 'bir bina 3 trilyon ederse benim evim 14- 15 bin lira eder' diyorlar. Alım gücü yok ve fiyatlar çok yüksek. Öğrenciler bile ev tutmakta zorlanıyorlar. Eskiden 1 öğrenci 1 evde oturuyordu, şimdi 4 öğrenci ev istiyorlar" dedi.

Asgari ücretle çalışan vatandaşların da fahiş ev kiraları yüzünden kirasını ödeyemeyerek mahkemelik olduğunu söyleyen Özusta, "Şu an bodrum katların kiralık fiyatı 8 bin liradan başlıyor. Öğrenciler çadır kuracaklar artık ona kadar düştük. 4 kişiden aşağı ev kiralamak kurtarmaz onları. Benim torunum İzmir’de okuyor 1+1 dairenin kirası 16 bin lira. Ev sahibiyle bağıra çağıra en son 13 bin lira yaptırdık kirayı. Bir önceki sene 7 bin liraydı kira fiyatı 13 bin yaptı şimdi. Bu konuda hükümetin bir önlem alması lazım."

“ÖĞRENCİLER EV TUTAMADIĞI İÇİN OKULU BIRAKIP EVİNE DÖNÜYOR”

Emlakçı Ahmet Atalay ise ev kiralarının 10 bin TL'den 28 bin TL'ye kadar çıktığını belirterek, "Dolayısıyla buraya gelen öğrencilerin ev tutma şansları çok az. Ben birtakım olaylar yaşadım. Öğrenci ev tutamadığı için okula gidemediğini, dönüp evine gittiğini biliyorum. Şu anda kiralık ev fiyatları çok sıkıntılı. Kiralık evler elimizde var fakat daireleri tutacak insanlarda maddi imkan yok. Dolayısıyla bu öğrencilerin 4- 5 kişi aynı evde kalmaları lazım. 4- 5 kişi kaldıkları zaman da ne kadar derslerinde başarılı olabilirler, ne kadar ders çalışılabilir bunlar tartışılır. 2 kişi tutmak isteseler kira fiyatı fazla geliyor. Ben okulu asıp, okumayıp memleketime gideceğim, dışarıda kalamam diyen çok öğrenci biliyorum" ifadelerini kullandı.

“BU KADAR FİYAT ARTTIRILMAZ”

Haftada sadece 1-2 öğrencinin kiralık ev için aradığını onların da fiyatlar yüzünden tutamadığını söyleyen Atalay, "Öğrencilerin o fiyatları tutması mümkün değil. Bunu karı, koca çalışsa dahi ödemesi zor. Bu hükümetin derdi. Bu kadar fiyat arttırılmaz. Bu çok yanlış yapılan bir olay. Biraz ev sahiplerinde de fırsatçılık var. Onlarda bunu değerlendirmeye çalışıyor. Sonra arada biz ve öğrenciler mağdur oluyoruz. Bugün ev almış olsan bankaya ödeyeceğin taksit fiyatı kadar kira fiyatı var"