Ev sahibi ile kiracı arasında tekmeli yumruklu kavga. Bu kaçıncı?

Esenler’de evden taşınan kiracı ile ev sahibi arasında iddiaya göre kirlenen merdivenler nedeniyle kavga çıktı. İki taraf birbirlerine tekme, yumruk ve sopalarla saldırdı.