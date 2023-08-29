Ev sahibi ile kiracı arasında tekmeli yumruklu kavga. Bu kaçıncı?

Esenler’de evden taşınan kiracı ile ev sahibi arasında iddiaya göre kirlenen merdivenler nedeniyle kavga çıktı. İki taraf birbirlerine tekme, yumruk ve sopalarla saldırdı.

KAYNAK: DHA
Ev sahibi ile kiracı arasında tekmeli yumruklu kavga. Bu kaçıncı?

Olay, Fatih Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre ev sahibinin uzun süredir evden çıkmasını istedikleri kiracı aile, kendilerine başka bir ev bulduktan sonra taşınmaya karar verdi.

Eşyaların taşınması sırasında bina merdivenlerinin kirlenmesi nedeniyle ev sahibi ile kiracı arasında gerginlik yaşandı.

Merdivenlerin temizlenmesi konusunda ev sahibi, kiracıya uyarıda bulundu. Taşınmanın bitmesinin ardından temizlik yapacaklarını ifade eden kiracı ile ev sahibi arasında sözlü tartışma başladı.

Sözlü tartışma sırasında küfür edilmesi nedeniyle taraflar birbirine tekme, yumruk ve sopalarla saldırdı.

Vatandaşların araya girmesiyle kavga son bulurken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis merkezinde ifade veren taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Kiracı ve ev sahiplerinin kavga ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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