Ev sahibi-kiracı kavgasında olay sözler: Burayı kan gölüne çeviririm

Kağıthane Sultanselim Mahallesi'nde dün saat 19.30 sıralarında ev sahibi ile kiracı arasında kavga meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre ev sahibi Behçet A., 5 ay önce satın aldığı evini, 5 çocuğu olan ve evli bir adama kiraya verdi. Ancak kiralamadan 5 ay sonra ev sahibi Behçet A., evlenecek olan büyük oğlunu kiraya verdiği eve yerleştirmek istedi ve kiracıyla iletişime geçti. Behçet A., kiracısıyla bir araya gelerek, mağdur olmaması için de kendisinden 3 ay boyunca kira almayacağını ancak sonrasında evi boşaltmasını istediğini söyledi ve kiracı teklifi kabul etti.

“BEN EVİNİZDEN ÇIKMIYORUM. KRALI GELSİN ÇIKARTSIN”

Kiracı, iddiaya göre 3 ay sonra ev sahibini çeşitli bahanelerle oylayarak evden çıkmazken, dün akşam saatlerinde ev sahibi Behçet A. son durumu konuşmak için kiracısını aradı. Ev sahibi Behçet A., telefonda evden ne zaman çıkacağını sorunca kiracısı iddiaya göre, “Ben evinizden çıkmıyorum. Kralı gelsin çıkartsın” diye yanıt verdi.

“BURAYI KAN GÖLÜNE ÇEVİRİRİM”

Aldığı cevap karşısında öfkelenen ev sahibi Behçet A., oğullarıyla birlikte kiracısının kapısına dayanırken, binada tartışma başladı. Daha sonra bir anda büyüyen tartışma sokağa taşarken, darp edilen kiracıyı komşuları güçlükle kurtardı. Kavganın ortasına silahla gelen ev sahibinin küçük oğlu ise sokak ortasında “burayı kan gölüne çeviririm” diye bağırdı.

Darp edilen kiracının ise komşularına, “5 çocuğum var, karım var evimden çık diyor nasıl çıkayım” dediği duyuldu.

TARAFLAR ŞİKAYETÇİ OLMADI

Vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi sonrası taraflar ayrılırken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

300 bin liralık zarar iddiası

Tüm bu yaşananlar ise kameralara yansıdı. Ev sahibinin iddiasına göre evde 300 bin liralık zarar olduğu öğrenildi.