Ev sahibi koklayarak kiracısının ölümünü ortaya çıkardı

Pazarcı Mahallesi Asmaaltı Sokak 10045 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın zemin katında oturan 57 yaşındaki Orhan Albayrak’tan haber alamayan ev sahibi daireye geldi.

Kötü kokuyu alan ev sahibi durumu polis ve ambulansa haber verdi. Dairenin kapısını çilingir yardımıyla açan polis ekipleri, sağlık ekipleriyle içeri girdi. Ekipler, 57 yaşındaki adamı oturma odasında ölü olarak buldu.

Albayrak’ın cenazesi, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından cenaze aracına alınarak, Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna konuldu. Sivas ili nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Orhan Albayrak’ın, ilk incelemelere göre en az 3 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.