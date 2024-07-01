Ev sahibi tarafından sokağa atılan 3 kardeşe devlet sahip çıktı

Tartışmanın ardından kardeşler, eski ev sahiplerinin kendileri için tuttuklarını iddia ettikleri müstakil evin yerine eşyalarını boş bir araziye bırakılmış şekilde buldular.

Geceyi sadece bir koltukla sokakta geçiren kardeşlerin durumu medyaya yansıyınca, Seyhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı harekete geçti. Vakıf ekipleri, kardeşleri otele yerleştirerek geçici bir çözüm sağladı ve aynı zamanda kalıcı konut bulma çalışmalarına başladı.

Olay, ev sahibi ve kiracı ilişkilerinde yaşanan sıkıntıları gözler önüne serdiği gibi, sosyal yardım kuruluşlarının müdahalesiyle de çözüme kavuşturulmaya çalışıldı.