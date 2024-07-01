Ev sahibi tarafından sokağa atılan 3 kardeşe devlet sahip çıktı

Kaynak: İHA
Ev sahibi tarafından sokağa atılan 3 kardeşe devlet sahip çıktı

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan Nuray Yardım (60), Sevgi Yardım (52) ve Azmi Yardım (54) adlı üç kardeş, ev sahipleri tarafından "size ev kiraladık" diyerek evlerinden çıkarıldı ve sokakta bırakıldı.

Tartışmanın ardından kardeşler, eski ev sahiplerinin kendileri için tuttuklarını iddia ettikleri müstakil evin yerine eşyalarını boş bir araziye bırakılmış şekilde buldular.

Geceyi sadece bir koltukla sokakta geçiren kardeşlerin durumu medyaya yansıyınca, Seyhan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı harekete geçti. Vakıf ekipleri, kardeşleri otele yerleştirerek geçici bir çözüm sağladı ve aynı zamanda kalıcı konut bulma çalışmalarına başladı.

Olay, ev sahibi ve kiracı ilişkilerinde yaşanan sıkıntıları gözler önüne serdiği gibi, sosyal yardım kuruluşlarının müdahalesiyle de çözüme kavuşturulmaya çalışıldı.

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