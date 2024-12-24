Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Evinde gürültü yapan 11 bin lira ceza ödeyecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımladığı kararname ile yeni yılda çevreyi kirletenlere yönelik uygulanacak para cezalarında değişikliğe gitti.

Kasım ayında belirlenen yüzde 43,93'lük yeniden değerleme oranı, mevcut cezalara ilave edilirken, çevre sağlığını ihlal edecek eylemlere yönelik uygulanacak para cezalarının da güncel değerleri kesinlik kazandı.

GÜRÜLTÜ YAPAN KOMŞU YANDI

Söz konusu uygulama kapsamında, bulunduğu konutta standartlara aykırı düzeyde gürültü ya da titreşime neden olan mülk kişiler yüklü bir para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

2025 yılı için 11 bin 35 TL olarak belirlenen idari para cezası, ev sahibi ya da kiracı olmasına bakılmaksızın gürültü ihlalinde bulunan herkes için uygulanabilecek. İlgili tutar aynı zamanda atölyeler için 111 bin 361, fabrika ve şantiye için de 334 bin 297 lira olarak belirlendi.