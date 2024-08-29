Ev sahibinden ilginç kira yöntemi. Kiracılar her ay farklı kira ödeyecek

Böylece yıllık enflasyon karşısında benim aylık kiram erirse bile bir sene sonunda hiç olmazsa bir sene içinde kaybettiğimi telafi edecek bir miktar kira artışı olacağını da görmüş oldum. Ayrıca hükümetin açıklamış olduğu enflasyon rakamlarının olumsuz etkilerinden de korunmanın bu şekilde mümkün olacağını düşündüm.

Aksi takdirde evimi kiraya vermeyi düşünmüyorum. Çünkü kiraya ilişkin yasalar tamamen ev sahiplerinin aleyhine, kiracılar kendi evleri olsa bile kiraya ev tutarak ev sahiplerini mağdur edebiliyorlar" ifadelerini kullandı.