Ev sahibinden ilginç kira yöntemi. Kiracılar her ay farklı kira ödeyecek

'YASALAR TAMAMEN EV SAHİPLERİNİN ALEYHİNE'
Bunun üzerine kirayı 19 bin liraya denk gelen 7 gram altında sabitlemeye karar verdiğini söyleyen Duman, "Her ayın 15'i geldiğinde kapalı çarşıda gram altın kaç liraysa 7 gram altını onunla çarparak kira belirlenmiş olsun. Böylece benim aylık enflasyondan kaybım olmasın. Tabii bunun kiracılar açısından biraz olumsuz gözükebileceğini kabul ediyorum. Bunu çözmenin yolu olarak; kiracının da kafası karışmasın, biz de hesap kitap işiyle uğraşmayalım, diyerek kirayı 19 bin ya da 20 bin lirada sabitlersek yıllık artışı artış zamanı geldiğinde 7 gram altın üzerinden yapmanın daha adil olacağına kanaat getirdim.