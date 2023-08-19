Ev sahibinin çıkarmak istediği kiracı evi ateşe verip kaçtı

İHA'nın haberine göre; Evde yaklaşık 200 bin TL’lik hasar oluştu. Ev sahibi, zararını karşılaması için kiracıların bulunmasını istedi.

Ev sahibi: Durumlarına acıdım

Olay, Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi’nde meydana geldi. İsmail Aksoy isimli vatandaş, bir süre önce durumlarına acıdığı yabancı uyruklu iki gence evini kiraya verdi. Ancak komşularından gelen şikayetler üzerine kiracıları evden çıkarmak istediğini söyledi. Kiracılardan birinin evden ayrılması, diğerinin ise kalmaya devam etmesi üzerine Aksoy, mahkemeye başvuracağını belirtti. Bunun üzerine kalan kiracının evi iki ayrı odadan ateşe verip kaçtığı ortaya çıktı.

Ev sahibi: Emeklerimiz yandı

Ev sahibi İsmail Aksoy, olayın ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Burası benim evim. Yabancı uyruklu iki tane genç geldi ve ev bulamadıklarını, mağdur olduklarını, iş bulup çalışacaklarını söylediler. Ben de durumlarına baktım ve acıdım. Yer bulamadıklarını söyleyince burada kalmaları için evi kiraya verdim.

İki arkadaştan bir tanesi buradan çıktı ve diğeri kalmaya başladı. Komşulardan burada kalan Hasan isimli şahsın arkadaş grupları toplayıp komşuları rahatsız ettiklerini duydum. Alttaki komşu, gece 1-2 civarlarında lüks araçlarla eve gelip burada kalanların olduğunu, uyuşturucu madde kullandıklarını söyledi.

Bu şahsı çıkarmak istedim. Kendisi bana ’Çıkmıyorum, istersen polise git’ dedi. Şahsa polise dava açacağımı söyledikten sonra evi iki ayrı odadan ateşe vermiş ve kapıyı çekmiş. Sabah 05.20’de komşu aradı ve evin yandığını söyledi.

Eşimle birlikte geldik ve itfaiye gelene kadar yangına müdahale ettik. Evimiz yandı. Şahsın biri bana ulaştı ve bir şey yapmadığını söyledi. Hasan isimli şahsın yaptığını biliyorum. Şahsın yakalanıp mahkeme karşısına çıkarılmasını ve cezasını çekmesini istiyorum. Benim masrafımın da bu şahıstan alınmasını talep ediyorum.

Biz burayı almak için yıllarımızı verdik. Eşimle birlikte çalışıyoruz. Emeklerimizi buraya döktük. Burada 150-200 bin TL’lik masraf var.”

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.