Ev sahibinin ulaşamadığı kiracı evde ölü halde bulundu

Kaynak: İHA
Ev sahibinin ulaşamadığı kiracı evde ölü halde bulundu
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bir ev sahibinin ulaşamadığı kiracı, polis ekipleri tarafından evde ölü halde buldu.

Aydın Mahallesi Gökçein Caddesi 6. Sokak’ta bulunan iki katlı müstakil evde saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, 58 yaşındaki Ali Durmuş Tok’a ulaşamayan ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisle eve giren sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede 58 yaşındaki Tok’un hayatını kaybettiğini tespit etti. Tok’un cenazesi, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatından sonra Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Tok’un Elazığ nüfusuna kayıtlı olduğu ve Gazipaşa’da kimsesinin olmadığı öğrenildi. Ayrıca polis ekipleri tarafından evde yapılan incelemede bir adet ruhsatsız tabanca bulunurken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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