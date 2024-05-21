Ev sahibiyle tartışan kiracı evi havaya uçurdu

Patlama, saat 16.30 sularında Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi 199. Sokak’ta yaşandı.

İddiaya göre, ev sahibi Hüseyin B. ile bilinmeyen nedenle tartışan kiracı Atakan Aksu, 3 katlı binanın giriş katındaki dairenin doğal gaz vanasını açık bırakması sonucu meydana gelen gaz sıkışması nedeniyle ev havaya uçtu.

Kapı ve pencerelerin parçalandığı, eşyaların sokağa dağıldığı patlama sonrası adrese çok sayıda, sağlık, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. Patlama sonucu yaralanan kiracı Aksu, ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.