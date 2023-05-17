Ev sahipleri dikkat. İki katına çıkıyor

Teminat tutarıyla birlikte primler de artacak. Ancak, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile 1 sene boyunca aradaki farkı devletin üstleneceği bir planlama yapılıyor.

Şubat ayında Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin ardından Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) hasar tazminat ödemelerine hemen başlamıştı. Depremin ardından 11 ilde 519 bine yakın hasar dosyası açılırken, 30 Nisan itibarıyla tüm ödemeler tamamlandı. Bugüne kadar ise 23.5 milyar TL hasar ödemesi yapıldı. Ancak vatandaşların en çok dile getirdiği konu ise DASK’ın ödediği hasar tazminatlarının düşüklüğü oldu. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte DASK’ın, 6 ay önce iki katına çıkardığı zorunlu deprem sigortası için azami teminat tutarlarını yeniden değiştirecek.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI İÇİN ÇALIŞMA

Ekonomi Gazetesi’nden Selçuk Altun’un haberine göre, DASK, her yıl yapı maliyetlerinde yaşanan artışı göz önünde bulundurarak bir azami teminat belirliyor. Bu nedenle DASK teminat limitlerinde her yıl güncellemeler yapılıyor. En son 2022 yılı Kasım ayında yapılan değişiklikle birlikte zorunlu deprem sigortasında metrekare birim maliyeti 1.508 liradan, 3.016 liraya çıkmış, azami teminat tutarı da 2023 yılı için 640 bin lira olarak belirlenmişti. Ancak, enflasyonist ortam ve artan inşaat maliyetleri nedeniyle henüz 6 ay geçmesine karşın bu rakam da bugün itibariyle düşük kaldı. Bu kapsamda devreye giren DASK’ın teknik işleticisi Türk Reasürans, 3.016 lira olan rakamı 6.000 bin liraya çıkarmak için Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ile birlikte çalışmalara başladı.

FARKI HAZİNE ÜSTLENECEK

Konu, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na da aktarıldı. Bu kapsamda, teminat tutarındaki yüzde 100 artışla birlikte poliçe primleri de benzer oranda artacak. Ancak, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile 1 sene boyunca aradaki farkı devletin üstleneceği bir planlama yapılıyor. Planlamayla ilgili çalışmaların kısa bir süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.

TEMİNATLAR 2 KATINA ÇIKACAK

Eğer düzenleme bu şekilde yapılırsa, DASK’ın vereceği en yüksek teminat da 640 bin liradan 1 milyon 280 bin liraya çıkacak ve hemen hemen bugün itibariyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 100 metrekare bir ev için belirlemiş olduğu inşaat maliyetlerine gelmiş olacak.