Ev sahipleri için yeni karar. Artık muaf olunacak

Ev sahipleri için yeni karar. Artık muaf olunacak
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ev sahipleri için önemli bir gelişme. Kira gelirinde uygulanan istisna tutarı 12 bin TL artırılarak 33 bin TL'ye çıkarıldı.
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Ev sahipleri için yeni karar. Artık muaf olunacak 1

Bu değişiklikle yıllık 33 bin TL’nin altında kira geliri elde edenler için gelir vergisi muaf olacak.

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Ev sahipleri için yeni karar. Artık muaf olunacak 2

Yeni istisna tutarı önceden 21 bin TL’yken, yapılan bu düzenleme ile birlikte 33 bin TL'ye yükseltildi.

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Ev sahipleri için yeni karar. Artık muaf olunacak 3

Bu kararla beraber ev sahipleri yıllık 33 bin TL’nin altında kira geliri elde ettikleri zaman gelir vergisi ödemekten muaf sayılacak.

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Ev sahipleri için yeni karar. Artık muaf olunacak 4

Bu değişiklik, ev sahiplerine yıllık 33 bin TL’nin altında kira geliri elde ettiklerinde, gelir vergisi ödeme zorunluluğundan kaçma fırsatı verecek.

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Ev sahipleri için yeni karar. Artık muaf olunacak 5

Yıllık kira geliri 33 bin L’nin üzerinde olanlar, bu miktarı aşan kısmı için vergiye tabî tutlacak.

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Ev sahipleri için yeni karar. Artık muaf olunacak 6

Fakat 33 bin TL ve altında kira geliri olan kişiler, bu limite kadar olan kısmı için vergiden muaf sayılacak.

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Ev sahipleri için yeni karar. Artık muaf olunacak 7

Kira istisnasından yararlanma hususları arasında, ticari, tarımsal ve mesleki kazançları sebebiyle yıllık beyanname verenlerin bulunmaması gerekiyor.

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Ev sahipleri için yeni karar. Artık muaf olunacak 8

Ayrıca basit usulde vergiye tabî olan küçük esnaf, bu muafiyetten faydalanmış olacak.

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