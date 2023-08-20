Ev sahipleri kaçak pansiyonculuğa başladı. Bir odada 6 kişi kalıyor

Büyükşehirler başta olmak üzere kira krizi sürerken, bazı ev sahipleri şimdi de kaçak pansiyon işletmeciliğine soyundu. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin hemen her ilinde yüzlerce ilan veren ev sahiplerinin oda kiralaması yeni bir boyuta taşındı. 3+1 bir evde odalara ranzalar koyarak, 6, 4 ve 2'şer kişilik olmak üzere ortalama 8 kişiye kiraya veren ev sahipleri, 'paylaşımlı ev' adı altında kaçak pansiyonculuk yapıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre; elektrik, su, doğalgaz giderleri dahil İstanbul'da 6 kişilik odalarda kişi başı 3.500 TL, 4 kişilik odalarda 4.000 TL, iki kişilik odalarda kişi başı ise 5 bin TL talep ediliyor. 3+1 evinin bir odasına altı, diğerine 4, ötekine de 2 ranza koyuyor. Hal böyle olunca, 6 kişilik odadan 21 bin TL, 4 kişilik odadan 16 bin TL, iki kişilik odadan 10 bin TL olmak üzere bir daireden toplam 47 bin TL kazanç sağlanıyor.

İzmir, Ankara gibi Türkiye'nin diğer büyükşehirlerinde de yaygınlaşan kaçak pansiyonculukta ücretler İstanbul'un yüzde 30-40 altında. Herhangi bir işletme belgesi olmayan, güvenlik zafiyetinin yaşandığı ve vergi kaçırılan bu evler her geçen gün yaygınlaşıyor.



Online ilan platformlarında yüzlerce ilan 'paylaşımlı ev' başlığı altında pazarlanıyor. Bakırköy'de 2+1 bir evin sahibi, 6, 4 ve iki kişilik odalarının bulunduğunu söyledi. Evin salonunda 6 ranzanın bulunduğunu aktaran ev sahibi, "Diğer odada 4, küçük odada da iki ranzamız bulunuyor. 6 kişilik ve 4 kişilik odamızın fiyatı 3.500 TL" dedi. Mülk sahibi olduğunu anlatan kişi, "Burası bir aile apartmanı. O nedenle bir sorun yaşamak istemiyoruz. Sizden girişte sabıka kaydı talep edeceğiz. Elektrik, su ve doğalgaz bize ait. Evin temizliği, yemek vs işleri sizin" diye konuştu. Burada işletmecilik yapıldığını ve bir işletme belgesi olup olmadığı sorusuna ise, "Burası benim evim. 6 yıldır bu şekilde kiralıyorum. Kimseyi bağlamaz. Bu yıl çok yüksek talep var. Yeni ev arıyorum. Orayı kiralayıp bu şekilde vereceğim" yanıtını verdi.



Şirinevler'de 'paylaşımlı ev' ilanıyla platformda kiralama yapan bir başka kişi de evde 6 kişinin bir arada yaşayacağını belirterek, "Tek kişilik oda 5 bin TL, iki ve üç kişilik odalarımız ise kişi başı 3.500 TL. Elektrik, su, doğalgaz bizim ancak doğalgaz 1.500 TL'yi aşarsa üstünü evdekilere paylaştırıp tahsil ediyoruz. Ayrıca girişte eşya kullanım bedeli olarak da tek seferlik 3.500 TL alıyoruz. Bu depozito değil, eşyayı yıpratma bedeli o nedenle çıkışta size iade etmiyoruz" ifadelerini kullandı. Bir işletme belgesi olup olmadığı sorusuna da "Ben burayı kiraladım. Ev sahibine de 'tek başıma kirayı ödeyemem ev arkadaşı alırım' dedim. Buraya aldığım kişiler kimseyi ilgilendirmez. Sonuçta buraya bir masraf yaptım, bir gelir elde etmem lazım. Bu işe geçen yıl başladık. Bir emlakçının yanında çalışıyorum. Bunun gibi başka evlerim de var" şeklinde yanıt verdi.