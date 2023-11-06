Ev sahiplerine kötü haber: Bunu yapan kiracı evden atılamayacak

Evin sahipleri ve kiracılar arasındaki “evden çıkarma” sorunu devam ediyor. Kiracılar, hukuki tedbirler alarak evlerini koruma altına almaya çalışırken ev sahipleri de haklarını arıyor.

1 YILLIK KONTRAT DOLUNCA EV SAHİBİ KİRACIYI ÇIKARAMAZ

Ev sahipleri ile kiracılar arasında yapılan kira sözleşmeleri “1 yıllık” olarak yapılır. Ancak orada yazılı olan tarihin uygulaması farklı şekilde işler. 1 yıl dolunca ev sahibi kiracının kapısını çalarak “evden çık” diyemez.

KANUN TAMAMEN KİRACILARIN YANINDA

1 yıl dolmuşsa kiracının evden çıkması ya da çıkmaması kiracıya bağlıdır. Bu hak kanun tarafından kiracıya verilmiştir. O kira sözleşmesi de her yıl otomatik olarak yenilenir. Dolayısıyla ev sahibi kiracıyı bu gerekçe ile evden çıkaramaz.

12 YIL UYGULAMASI

Ev sahibinin kiracıyı evden çıkarabilmesi için kira sözleşmesinin 10 yıllık süresinin dolmuş olması gerekiyor. Ancak bu demek değil ki ev sahibi 10 yıl dolar dolmaz kiracıyı evden çıkarabilir. Bu durumda kiracı direnirse ev sahibi mecburen mahkemeye gitmek zorunda kalıyor. Mahkeme de 2 yılda neticeleneceği için bir kiracı ev sahibi tarafından herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin 12 yılın sonunda evden çıkarılmış oluyor.

ZAM TEKLİFİYLE KİRA SÖZLEŞMESİ KAYIT ALTINA ALINIR

Ev sahipleri ile kiracılar arasında son dönemlerde adeta akıl oyunları oynanmaya başlandı. Her iki taraf da kendi menfaatlerine yapmadıkları iş kalmıyor. Kanuni uygulamalardaki açıkları lehlerine kullanan taraflar birbirlerine tuzak kurabiliyorlar.

9 yıl dolan kira sözleşmesinde 10. yıl zam yapılırken kiracılar ev sahiplerine bir miktar da yüksek bir zam teklif ederek bunu yeni bir kira sözleşmesi ile kayıt altına almayı teklif ediyorlar.

Kiracının bu tuzağına düşen ev sahibi aslında kiracıya çok büyük bir koz veriyor. Yeni kira sözleşmesi imzalandığı an önceki kira sözleşmesinin hükmü ortadan kalkar. Dolayısıyla 10 yıl kuralı sıfırlanmış olur. Kiracının evden çıkarılması için ev sahibi artık 12 yıl daha beklemek zorunda kalacaktır.