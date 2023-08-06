Ev sahiplerinin tercihi değişti. Eskiden onlara ev vermezlerdi şimdi mumla arıyorlar

İzmir Emlak Kulübü Derneği Başkanı Rıdvan Akgün, ev sahiplerinin kiracı tercihlerinin değiştiğini belirterek bekara ve öğrenciye kiralık ev döneminin başladığını söyledi.

KAYNAK: DHA
Ev sahiplerinin tercihi değişti. Eskiden onlara ev vermezlerdi şimdi mumla arıyorlar

Derinleşen ekonomik krizde kiracı- ev sahibi kavgaları, anlaşmazlıkları ve cinayetleri devam ediyor. Ev sahipleri, son dönemlerde kiracı tercihlerini bekar ya da öğrencilerden yana kullanmaya başladı.

“ESKİDEN VERMEZLERDİ”

İzmir Emlak Kulübü Derneği Başkanı Rıdvan Akgün, ev sahiplerinin uzun süreli kiracı istemediğini belirterek, "Eskiden bekara ev vermeyiz derlerdi. Piyasada daire çok fazlaydı. Uzun süre kalacak bir kiracı tercih edilirdi ancak artık Türkiye'deki kiralık daire arayışı arttı. Mülk sahipleri doğal olarak en kısa süre kalacak kiracı arayışına yöneldi. Eskiden ev sahipleri öğrencilere, bekara ev vermezlerdi. Şimdi ise üniversitede son sınıf ya da 3'üncü sınıf öğrencileri tercih ediliyor ya da 'Bekar olsun yarın evlenir gider' diyorlar" diye konuştu.

bekara-ve-ogrenciye-kiralik-ev-donemi-2689-dhaphoto8.jpg

“MÜLK SAHİPLERİNİN TERCİHİ TAMAMEN DEĞİŞTİ”

Akgün, eylül ayında yüzde 30 daha artış beklediklerini belirtti. Talebin artması ile ev sahiplerinin daha da seçici olduğunu anlatan Akgün, şunları söyledi:

Bir ilan veriyorsunuz, 1000 kişi arıyor. Mülk sahipleri, tercihlerini tamamen değiştirdi. Kiracının kiralama süresi kısa olacak, tahliye taahhütnamesi verecek, kefil bulacak, kira bedelinin 2-3 kat fazlası gelire sahip olacak gibi şartlar arıyorlar. Son 2 yılı değerlendirecek olursak; kiralar yüzde 600 arttı. Karşıyaka, Bornova, Güzelyalı gibi metropollerde en düşük kiralar 10 bin liradan başlıyor.

Bundan 2 sene önce aynı evler 1000 lira, 1500 liraydı. Eylül ayında kiraların yüzde 30 artmasını bekliyoruz. Ev sahipleri de kendilerini korumaya almak için 1 yıllığına kontrat yapıyor. Günümüzde 'Oğlum, kızım evlenecek' deyip, kiracısını çıkarmaya çalışan ev sahiplerinin sayısı da arttı. 2023-2024 eğitim öğretim yılında öğrenciler, barınma sorunu yaşadı. Kahramanmaraş depreminden sonra yurtlar depremzedeler için ayrıldı. Öğrenciler de tiny house, bungalov tipi evlerde kalmak için arayışa geçtiler.

bekara-ve-ogrenciye-kiralik-ev-donemi-2689-dhaphoto11.jpg

İlgili Haberler
Ekonomist Selçuk Geçer'den ev ve araba sahibi olmak isteyenlere kritik uyarı: Birinin fiyatı uçacak diğeri çakılacak
Ev sahibi ile kiracı arasındaki davada mahkemeden dikkat çeken karar
İstediği zammı alamayan ev sahibinden kadın kiracısına ahlaksız tuzak
Ev sahibi ile kiracı arasında kavgada keserli kavga
Ev sahibi ile kiracı arasında kavgada keserli kavga
Öne Çıkanlar
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Galatasaray orta saha avında. Sarı Kırmızılılar Premier Lig yıldızlarının peşinde Spor
Galatasaray orta saha avında. Sarı Kırmızılılar Premier Lig yıldızlarının peşinde
Suriyeli 505 çetesi İstanbul’da bölgelerini belli etmek için sokaklara işaretler bıraktı Güncel
Suriyeli 505 çetesi İstanbul’da bölgelerini belli etmek için sokaklara işaretler bıraktı
Bu programı kullananlar dikkat: Girilen her sitenin ekran görüntüsü alınacak Teknoloji - Otomotiv
Bu programı kullananlar dikkat: Girilen her sitenin ekran görüntüsü alınacak
Didem Soydan'dan şoke eden aşk açıklaması. Gözler o isme çevrildi Magazin
Didem Soydan'dan şoke eden aşk açıklaması. Gözler o isme çevrildi
Üç ayda dünyayı kazandı. Milyarlarına milyar kattı Dünya
Üç ayda dünyayı kazandı. Milyarlarına milyar kattı
Emeklilerin Türkiye'de hangi illerde yaşayabileceği açıklandı Güncel
Emeklilerin Türkiye'de hangi illerde yaşayabileceği açıklandı
Zehir tacirlerine operasyon Güncel
Zehir tacirlerine operasyon