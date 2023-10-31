Ev ve araba satışında yeni dönem. Bunu yapmayan 100 bin TL ödemek zorunda. 1 Kasım itibarıyla başlıyor

Artık internet üzerinden otomobil ve ev satmak kimlik doğrulama şartına bağlanıyor. E-Devlet ve Web Tapu üzerinden kimliğini doğrulatmayanlar artık satış yapamayacak ve tespit edilmesi durumunda 10 bin TL’den 100 bin TL’ye uzanan ceza alacak.

Ev ve araba satışında yeni dönem. Bunu yapmayan 100 bin TL ödemek zorunda. 1 Kasım itibarıyla başlıyor

Yeni Şafak'tan Ali Kürşat Büyükada'nın haberine göre; Sosyal medyanın her geçen gün gelişmesiyle birlikte sayısız internet sitesi de kullanıma sunuldu.

Bu sitelerin büyük çoğunluğu dolandırıcılar tarafından ele geçirilmesi sebebiyle vatandaşların mağduriyeti her geçen gün büyük sorunlar yarattı.

Söz konusu durumdan kurtulmanın yolu yetkilileri, internet sitelerine ilan verirken 'kimlik doğrulatma'nın gerekli olduğu sonucuna ulaştırdı.

Bu tür ilanlar, alıcıların yanıltılmasına ve piyasa değerlerinin manipüle edilmesine yol açarken taşınmazlarda fiyat köpüğü oluşturdu. Ancak 1 Kasım'da devreye girecek olan yeni düzenlemeyle bu tür sahte ilanların önüne geçilmesi ve fiyat köpüğünün ortadan kalkması planlanıyor.

AMAÇ MANİPÜLASYONLARI ENGELLEMEK

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yönetmelik değişikliği, bu tür manipülasyonları engellemeyi amaçlıyor. Yeni düzenlemeye göre, sahte hesaplar üzerinden ilan verenler, piyasa fiyatlarını yapay olarak artırma girişimlerinde bulunanlar ciddi cezalarla karşı karşıya kalacak.

10 BİN VE 100 BİN TL ARASINDA CEZA

Bu işlemin yapıldığının tespit edilmesi halinde de kişiler 10 bin TL’den 100 bin TL’ye uzanan cezalar ile karşı karşıya kalacak.

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