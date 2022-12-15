15 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Katar'dan rüşvet aldığı iddia edildi, suçu eşine attı

Katar'dan rüşvet aldığı iddia edildi, suçu eşine attı

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) başkan yardımcılığı görevini yaparken yolsuzluk ve rüşvet iddiaları kapsamında gözaltına alınan Eva Kaili'nin Yunanistan'daki avukatı, basına yansıyan fotoğraflardaki paraların sadece bir kısmının Kaili'nin evinde bulunduğunu ifade ederek bu durumdan eşinin sorumlu olduğunu öne sürdü.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 09:01
Takip Et

Eva Kaili'nin Katar'dan rüşvet aldığı iddia edildi. Suçu eşinin üstüne attı

Katar'dan rüşvet aldığı iddia edildi, suçu eşine attı
+
Aa
-

Yunanistan'da yayın yapan MEGA TV'ye konuşan avukat Mihalis Dimitrakopulos, polis tarafından çekilmiş ve Belçika basınına yansıyan balyalar halindeki nakit para hakkında açıklama yaptı. Dimitrakopulos, dosyanın gizliliği nedeniyle ayrıntıları paylaşamayacağını vurgulayarak, fotoğraflarda paraların tam olarak kime ait olduğunun açık olmadığını savundu.

"KATAR'IN KAİLİ'YE RÜŞVET VERMEK İÇİN HİÇBİR SEBEBİ YOKTU"

Belçika Federal Savcılığı'nın yolsuzluk ve rüşvet soruşturması çerçevesinde farklı noktalarda ele geçirdiği yüklü miktardaki para destelerinin, dokuz farklı noktada yapılan arama sonucu bulunduğuna dikkati çeken Dimitrakopulos, fotoğraftaki paraların bir kısmının Kaili'nin evinde bulunduğunu belirtti. Dimitrakopulos, "Kaili'nin evinde bulunan paraların Kaili ile hiçbir ilgisi yoktur. Evinde eşi de vardı. Eşi, o paraların kime ait olduğuna ilişkin cevapları verecek tek kişidir" dedi.

Kaili'nin babası Aleksandros Kaili'nin yanındaki bir valizde para bulunduğu bilgisinin doğru olduğunu ifade eden Dimitrakopulos, bu paraların kendisine Kaili'nin aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan eşi Francesco Giorgi tarafından verildiğini ileri sürdü ve, "Katar'ın Kaili'ye rüşvet vermek için hiçbir sebebi yoktu " diye konuştu.

Kaili'nin Katar'ı ziyaretinin AP Başkanı Roberta Metsola'nın bilgisi ve yönlendirmeleri dahilinde olduğunu belirten Dimitrakopulos, Kaili'nin Katar çıkarları için özel bir hizmeti olmadığını iddia etti.

KATAR'DAN RÜŞVET ALDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Fransa'nın Strazburg kentinde toplanan AP Genel Kurulunda dün yapılan oylamada, Kaili'nin başkan yardımcılığı görevinin elinden alınması 1'e karşı 625 milletvekilinin oyuyla kararlaştırılmıştı. AP'nin 14 başkan yardımcısından biri olan Kaili hakkındaki karar hemen yürürlüğe girmişti.

Basında çıkan haberlerde, Kaili ve gözaltına alınan diğer kişilerin AP'nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere Katar'dan rüşvet aldığı iddia edilmişti. Katar ise iddiaları reddetmişti. Katar'ın Avrupa Birliği Misyonu'ndan

yapılan açıklamada, "Basında haberleri çıkan bazı kişilere yönelik suçlamalarla Katar'ın ilişkilendirilme çabalarının kesin bir dille reddedildiği" ifade edilmiş, Katar devletinin birtakım iddialarla ilişkilendirildiği bu haberlerin asılsız olduğu belirtilmişti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Gencosman
15.12.2022 09:23
Müslüman katara bakın 😂😂😂 rüşvet vermek araplarda demekki helal bizimkilerede ne kadar çok Dağıttıki limanlara kadar verdik kim bilir daha neler neler el koyacağız yakında...hemde kuruş ödemeden  
 
Korkuyorum
15.12.2022 09:17
AB için her yol sevap. Yeterli menfaatleri olsun. Kupten taşanlar Saros için Türkiye ye baskı iyguluyir.Hqlbuki şal soroscuyu senden iyisi olmaz. Bak Bulgaristan bile Soros olmus  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
1
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
﻿Ekonominin en güvenilir isimlerinden Şeref Oğuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı asgari ücreti duyurdu
2
﻿Ekonominin en güvenilir isimlerinden Şeref Oğuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı asgari ücreti duyurdu
﻿Ekonominin en güvenilir isimlerinden Şeref Oğuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı asgari ücreti duyurdu
﻿İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün ceza
3
﻿İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün ceza
﻿İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün ceza
﻿Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in neler karıştırdıklarını Şerafettin Tilki açıkladı
4
﻿Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in neler karıştırdıklarını Şerafettin Tilki açıkladı
﻿Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in neler karıştırdıklarını Şerafettin Tilki açıkladı
﻿Fakıbaba'dan aday açıklaması: Seçimde patlama yapacağız
5
﻿Fakıbaba'dan aday açıklaması: Seçimde patlama yapacağız
﻿Fakıbaba'dan aday açıklaması: Seçimde patlama yapacağız
﻿İmamoğlu'na verilen cezanın altından Yargıtay yolunun kapalı olduğu ortaya çıktı. Seçimden önce onaylanırsa her türlü adaylığı düşecek
6
﻿İmamoğlu'na verilen cezanın altından Yargıtay yolunun kapalı olduğu ortaya çıktı. Seçimden önce onaylanırsa her türlü adaylığı düşecek
﻿İmamoğlu'na verilen cezanın altından Yargıtay yolunun kapalı olduğu ortaya çıktı. Seçimden önce onaylanırsa her türlü adaylığı düşecek
﻿Selçuk Geçer'den çok kritik dolar açıklaması
7
﻿Selçuk Geçer'den çok kritik dolar açıklaması
﻿Selçuk Geçer'den çok kritik dolar açıklaması
﻿Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar adliyeye sevk edildi
﻿Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar adliyeye sevk edildi
﻿Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar adliyeye sevk edildi
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Ücret tarifesi belli oldu
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Ücret tarifesi belli oldu
﻿Resmi Gazete'de yayımlandı: Ücret tarifesi belli oldu
﻿Otopark içerisinde ölü bulundu
﻿Otopark içerisinde ölü bulundu
﻿Otopark içerisinde ölü bulundu
﻿Cambridge Üniversitesi 116 heykeli Nijerya'ya iade edecek
﻿Cambridge Üniversitesi 116 heykeli Nijerya'ya iade edecek
﻿Cambridge Üniversitesi 116 heykeli Nijerya'ya iade edecek
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.