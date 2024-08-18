Evans Liverpool'da

Düzenleme: Sami Güntürkün Gürel
Evans Liverpool'da

Liverpool, Manchester United'dan ayrılan deneyimli defans oyuncusu Gemma Evans'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Gallerli başarılı stoper, Reading ve Bristol City'de forma giydikten sonra Manchester United'a transfer olmuş, Bristol City'de Liverpool'un şimdiki teknik direktörü Matt Beard ile birlikte çalışmıştı.

Evans, Barclays Kadınlar Süper Ligi'nde 100'den fazla maça çıktı.

Evans imza töreninden sonra verdiği demeçte "Benim için çok büyük bir hamle. Geçen sezon benim için zor bir yıldı çünkü sahada farklı bir şekilde takım arkadaşı olmayı öğrenmek zorunda kaldım. Bu yüzden Liverpool'da olmak ve Matt ile tekrar çalışmak çok heyecan verici ve gitmeye hazırlanmayı sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu.

Liverpool'un teknik direktörü Beard ise "Gemma'yı takıma kattığım için çok mutluyum. Yetenekli bir oyuncu, WSL'de ve Galler ile uluslararası futbolda harika deneyimler yaşadı, bu yüzden kişiliğinin de takıma katılmasıyla bizim için harika bir uyum olacağını düşünüyorum. Gemma çok yönlü ve sol bek de oynayabiliyor" ifadelerini kullandı.

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