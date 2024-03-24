Evcil hayvan sahiplenmek isteyenlere öneriler

Kedinin de köpeğin de farklı karakterleri var. Bazıları sakin bazıları ise daha yaramaz oluyor. Bazıları sürekli oyun oynamak bazıları ise sürekli uyumak istiyor. Hayvanların bu özellikleri evdeki alışkanlıklarınızı ve dekorasyon seçimlerinizi bile etkileyebiliyor. Çünkü bazı kediler yere bir şey atmayı seviyor ve sizin de evdeki aksesuarlarınızı ona göre yerleştirmeniz gerekiyor.