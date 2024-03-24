Evcil hayvan sahiplenmek isteyenlere öneriler

Evcil hayvan sahiplenmek isteyenlere öneriler
Kaynak: Haber Merkezi
Ev ve iş yerlerine yalnız kalan ve birine ihtiyaç duyanlar evcil hayvan sahiplenmeye yöneliyor. Evcil hayvan sahiplenmek isteyenlerin ise dikkat etmesi gereken unsurlar var.
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Evcil hayvan sahiplenmek isteyenlere öneriler 1

Günümüzde evinde örümcek bakanlar olsa da kedi ve köpek en çok sahiplenilen hayvanlar olmaya devam ediyor. Fakat bu hayvanlara bakmak pek de kolay değil. Bu hayvanlarla yaşamak için alınması gereken eşyalar, yapılması gereken bakımlar var.

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Evcil hayvan sahiplenmek isteyenlere öneriler 2

Güçlü bir elektrik süpürgesi, vakit geçirmeleri için alınması gereken oyuncaklar, beslenmeleri için özel yiyecekler gibi dikkat edilmesi gereken unsurlar var.

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Evcil hayvan sahiplenmek isteyenlere öneriler 3

Kedinin de köpeğin de farklı karakterleri var. Bazıları sakin bazıları ise daha yaramaz oluyor. Bazıları sürekli oyun oynamak bazıları ise sürekli uyumak istiyor. Hayvanların bu özellikleri evdeki alışkanlıklarınızı ve dekorasyon seçimlerinizi bile etkileyebiliyor. Çünkü bazı kediler yere bir şey atmayı seviyor ve sizin de evdeki aksesuarlarınızı ona göre yerleştirmeniz gerekiyor.

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Evcil hayvan sahiplenmek isteyenlere öneriler 4

Ayrıca tüyler için güçlü bir elektik süpürgesinin yanında tüy toplayıcı almanız da yararınıza olacaktır. Deterjan seçiminde ise çok dikkatli olmalısınız. Hayvanlara alerji yapacak deterjanlardan uzak durmanız gerekiyor.

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Evcil hayvan sahiplenmek isteyenlere öneriler 5

Eğer evinizde bitkileriniz varsa hayvanlara bir zararı olup olmadığı konusunda bilgi edinmelisiniz. Çünkü bazı bitkileri yemek hayvanlara oldukça zarar verebiliyor.

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Evcil hayvan sahiplenmek isteyenlere öneriler 6

Köpekler kedilere nazaran çok ilgi bekler. Yürüyüşe çıkmak, oyunlar oynamak gerekir. Bunun yanında oyuncaklar ve kemirecek ürünler almak da oldukça faydalı olacaktır.

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Evcil hayvan sahiplenmek isteyenlere öneriler 7

Bakım için kimyasaldan uzak doğal ürünler tercih edilmelidir. Bu ürünler hayvanların tüyleri, patileri ve derilerinin sağlığı ve koku, tüy dökme gibi konularda iyi bir etki yapar.

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