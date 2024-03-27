Kutusu açılmamış 17 yıllık İPhone 4 milyon liraya satıldı

Apple, Steve Jobs’ın tarihe geçen sunumuyla 2007’de ilk iPhone modelini piyasaya tanıtmıştı.

3,5 inç dokunmatik ekranlı bu cihaz, akıllı telefonları tepeden tırnağa değiştirerek sektöre çağ atlatmıştı.

Son zamanlarda bu sebepten dolayı ilk iPhone modellerinin rekor fiyatlara satıldığı görülüyor.

Şimdi ise kutusu açılmamış 4 GB’lık ilk nesil bir iPhone modeli açık artırmada dudak uçuklatan fiyata satıldı.

İPHONE, 130 BİN DOLARA ALICI BULDU

LCG Auctions tarafından gerçekleştirilen açık oturumda firma 8 Mart’ta 10 bin dolar başlangıç fiyatıyla telefonu açık artırmaya sundu.

Cihazın hasar, solma, çizik veya ezik gibi hiçbir fiziksel sorunu olmadığı ve “harika durumda” olduğu söylendi.

24 Mart tarihinde ise 130 bin 27 dolara (4 milyon 184 bin TL) alıcısını buldu. Normalde 100 bin dolara satılması tahmin ediliyordu.

Neden bu kadar yüksek fiyatlı olduğu merak ediliyor?

Açılmamış birinci nesil iPhone olması bunun birinci nedeni. Fakat 4 GB’lık versiyon olması durumu daha da etkiliyor. Apple, ilk iPhone’u 8 GB ve 4 GB olarak piyasaya sürmüştü. Ama 4 GB’lık versiyon, satışların düşük olması sebebiyle piyasaya sürüldükten yalnızca iki ay sonra, 5 Eylül 2007’de üretimine son verildi.

Daha önce de 4 GB’lık iPhone modelleri rekor fiyatlara satılmıştı. Hatta bir model Temmuz 2023’te 190 bin dolara alıcı buldu.