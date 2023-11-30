Evcil hayvanı olanlar evine hangi bitkileri alabilir? Hangi bitkiler hayvanları zehirler?

Evlerimizde bulundurduğumuz pek çok bitki türü kedilerimiz ya da köpeklerimiz için ciddi sağlık sorunlarına sebep olur. Bu sebeple bitki alırken zararsız ve zehirlemeyen türleri seçmek gerekir.

EVCİL HAYVAN VARSA BAKILABİLECEK BİTKİLER