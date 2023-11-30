Evcil hayvanı olanlar evine hangi bitkileri alabilir? Hangi bitkiler hayvanları zehirler?

Evcil hayvan sahipleri, evlerine bitki alırken hayvanlarının sağlığına zarar vermeyecek türleri seçmelidir. İşte evcil hayvanınıza zarar verecek ve vermeyecek bitkiler...
Evlerimizde bulundurduğumuz pek çok bitki türü kedilerimiz ya da köpeklerimiz için ciddi sağlık sorunlarına sebep olur. Bu sebeple bitki alırken zararsız ve zehirlemeyen türleri seçmek gerekir.
EVCİL HAYVAN VARSA BAKILABİLECEK BİTKİLER
Areka Palmiyesi
Boston fern
Maranta
Kaktüs
Hindistan Cevizi
Klorofit
Papatya
Palmiye
Eğrelti otu
EVCİL HAYVANLAR İÇİN ZARARLI BİTKİLER
Zambak
Dieffenbachia
Sago Palmiyesi
Kauçuk
Aleo Vera