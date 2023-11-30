Evcil hayvanı olanlar evine hangi bitkileri alabilir? Hangi bitkiler hayvanları zehirler?

Evcil hayvan sahipleri, evlerine bitki alırken hayvanlarının sağlığına zarar vermeyecek türleri seçmelidir. İşte evcil hayvanınıza zarar verecek ve vermeyecek bitkiler...

KAYNAK: Haber Merkezi
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Evcil hayvanı olanlar evine hangi bitkileri alabilir? Hangi bitkiler hayvanları zehirler? 1
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Evcil hayvanı olanlar evine hangi bitkileri alabilir? Hangi bitkiler hayvanları zehirler? 2

Evlerimizde bulundurduğumuz pek çok bitki türü kedilerimiz ya da köpeklerimiz için ciddi sağlık sorunlarına sebep olur. Bu sebeple bitki alırken zararsız ve zehirlemeyen türleri seçmek gerekir.

EVCİL HAYVAN VARSA BAKILABİLECEK BİTKİLER

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Evcil hayvanı olanlar evine hangi bitkileri alabilir? Hangi bitkiler hayvanları zehirler? 3

Areka Palmiyesi

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Evcil hayvanı olanlar evine hangi bitkileri alabilir? Hangi bitkiler hayvanları zehirler? 4

Boston fern

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Evcil hayvanı olanlar evine hangi bitkileri alabilir? Hangi bitkiler hayvanları zehirler? 5

Maranta

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Evcil hayvanı olanlar evine hangi bitkileri alabilir? Hangi bitkiler hayvanları zehirler? 6

Kaktüs

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Evcil hayvanı olanlar evine hangi bitkileri alabilir? Hangi bitkiler hayvanları zehirler? 7

Hindistan Cevizi

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Evcil hayvanı olanlar evine hangi bitkileri alabilir? Hangi bitkiler hayvanları zehirler? 8

Klorofit

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Evcil hayvanı olanlar evine hangi bitkileri alabilir? Hangi bitkiler hayvanları zehirler? 9

Papatya

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Evcil hayvanı olanlar evine hangi bitkileri alabilir? Hangi bitkiler hayvanları zehirler? 10

Palmiye

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Evcil hayvanı olanlar evine hangi bitkileri alabilir? Hangi bitkiler hayvanları zehirler? 11

Eğrelti otu

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Evcil hayvanı olanlar evine hangi bitkileri alabilir? Hangi bitkiler hayvanları zehirler? 12

EVCİL HAYVANLAR İÇİN ZARARLI BİTKİLER

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Evcil hayvanı olanlar evine hangi bitkileri alabilir? Hangi bitkiler hayvanları zehirler? 13

Zambak

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Evcil hayvanı olanlar evine hangi bitkileri alabilir? Hangi bitkiler hayvanları zehirler? 14

Dieffenbachia

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Evcil hayvanı olanlar evine hangi bitkileri alabilir? Hangi bitkiler hayvanları zehirler? 15

Sago Palmiyesi

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Evcil hayvanı olanlar evine hangi bitkileri alabilir? Hangi bitkiler hayvanları zehirler? 16

Kauçuk

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Evcil hayvanı olanlar evine hangi bitkileri alabilir? Hangi bitkiler hayvanları zehirler? 17

Aleo Vera

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