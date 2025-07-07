Evcil hayvanlar ömrü uzatır mı? Bilimsel gerçekler ortaya çıkıyor!

Evcil hayvanların insan yaşamına kattığı neşe ve sevgi tartışılmadı. Ancak son yıllarda bilim dünyası, kedi ve köpek gibi evcil hayvanların sadece ruhsal değil, fiziksel sağlığa da katkıda bulunarak ömrü uzatıp uzatamayacağını araştırdı.

Yeni çalışmalar, evcil hayvan sahiplenmenin stresle mücadelede, bağışıklık sistemini güçlendirmede ve hatta kalp sağlığını iyileştirmede önemli bir rol oynayabileceğini gösterdi.

Peki, bu sevimli dostlar gerçekten daha uzun bir yaşamın anahtarı olabilir mi? Bilimsel bulgular ve uzman görüşleri, bu soruya ışık tuttu. Bilimsel Araştırmalar Ne Söylüyor? Evcil hayvanların insan sağlığı üzerindeki etkileri, son otuz yılda bilim insanlarının ilgisini çeken bir konu haline geldi.

İnsan Hayvan Bağları Araştırma Enstitüsü (HABRI) tarafından desteklenen çalışmalar, evcil hayvan sahiplerinin daha az doktora başvurduğunu ve depresyona yakalanma riskinin daha düşük olduğunu ortaya koydu.

Örneğin, 2013 yılında Amerikan Veteriner Hekimleri Birliği tarafından yapılan bir anket, yalnız yaşayan bireylerin evcil hayvan sahiplenme oranlarının arttığını ve bu kişilerin daha az yalnızlık hissettiğini belirtti.

Avustralya’da 6 bin kişi üzerinde yapılan bir araştırma, evcil hayvan sahiplerinin kan basıncı, kolesterol ve trigliserit düzeylerinin, evcil hayvanı olmayanlara kıyasla daha düşük olduğunu gösterdi. Bu bulgular, evcil hayvanların kardiyovasküler sağlık üzerindeki olumlu etkilerini destekledi.

Araştırmanın baş yazarı Dr. Andrea Anderson, “Evcil hayvanlarla kurulan bağ, stres hormonlarını azaltarak kalp sağlığını koruyabilir. Bu da dolaylı olarak ömrü uzatabilir” dedi.

İsveç’te bir milyondan fazla çocuğun verilerini inceleyen bir çalışma ise, köpeklerle erken yaşta temas eden çocuklarda astım riskinin yaklaşık %15 azaldığını ortaya koydu.

Stockholm Karolinska Enstitüsü’nden Prof. Dr. Catarina Almqvist Malmros, “Evcil hayvanlar, bağışıklık sistemini destekleyerek alerjik hastalıklara karşı koruyucu bir etki oluşturabilir. Bu, özellikle yaşamın erken dönemlerinde güçlü bir bağışıklık sisteminin uzun vadeli sağlık üzerindeki etkilerini düşündüğümüzde önemli” dedi.

BAĞIŞIKLIK VE PSİKOLOJİK SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Evcil hayvanların sağlık üzerindeki etkileri, bağırsak mikrobiyomuyla da bağlantılı. Chicago Üniversitesi’nden mikrobiyolog Prof. Dr. Jack Gilbert, evcil hayvanların kürklerinde ve pençelerinde taşıdıkları mikropların, insan mikrobiyomunu zenginleştirerek bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirtti. Ancak Gilbert, bu etkinin kalıcı olup olmadığı konusunda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu ekledi:

“Evcil hayvanların mikropları, bağırsak sağlığını destekleyebilir, ancak bu uzun vadeli bir ömür uzatma etkisi yaratır mı, henüz kesin değil.”

UZMAN GÖRÜŞLERİ: ÖMÜR UZATMA İDDİASI GERÇEKÇİ Mİ?

Evcil hayvanların ömrü uzattığına dair iddialar, bilim dünyasında hem heyecan hem de temkinli bir yaklaşım oluşturdu.

Amerikan Veteriner Hekimleri Birliği’nin eski başkanı Dr. Douglas Aspros, evcil hayvanların sunduğu duygusal ve fiziksel faydaların göz ardı edilemeyeceğini söyledi:

“Kediler ve köpekler, insanlara bir arkadaşlık hissi sunarak yalnızlığın sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltıyor. Bu, dolaylı olarak daha uzun bir yaşamla ilişkilendirilebilir.”

Wisconsin Üniversitesi’nden Dr. Nasia Safdar, bu konuda daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu belirtti:

“Evcil hayvanların bağışıklık sistemi üzerindeki etkisi umut verici, ancak doğrudan ömür uzatma iddiası için elimizde yeterli kanıt yok. Daha fazla uzun vadeli çalışma yapılmalı.”

HİJYEN VE GÜVENLİK ÖNEMLİ

Uzmanlar, evcil hayvanların sağlık üzerindeki olumlu etkilerinin yanı sıra hijyen ve güvenlik kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Jack Gilbert, özellikle hamilelik döneminde kedi dışkısından bulaşabilen toksoplazma paraziti gibi risklere karşı uyardı:

“Evcil hayvanların düzenli veteriner kontrolleri yapılmalı, aşıları tamamlanmalı ve hijyen kurallarına uyulmalı.”

TÜYLÜ DOSTLAR HAYATIMIZA NE KATIYOR?

Bilimsel araştırmalar, evcil hayvanların stresle mücadelede, bağışıklık sistemini güçlendirmede ve psikolojik sağlığı iyileştirmede önemli bir rol oynadığını gösterdi. Ancak, bu etkilerin doğrudan ömrü uzattığına dair kesin bir kanıt henüz bulunmadı.

Uzmanlar, evcil hayvan sahiplenmenin bireysel sağlık koşullarına ve yaşam tarzına bağlı olarak farklı sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Yine de, kedi ve köpeklerin sunduğu sevgi, neşe ve arkadaşlık, hayat kalitesini artırarak dolaylı yoldan daha sağlıklı ve uzun bir yaşamın kapısını aralayabilir.