Evde ateş düşürme yöntemleri nelerdir?

Her yaştan insanın başına gelecek olan yüksek sorunu küçük yaştaki çocuklarda daha çok tehlikeli olduğu vurgulandı. Bundan dolayı küçük çocuğu olan anne ve babaların yüksek ateş korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Yüksek ateş evde bazı yöntemlerle düşürüleceği biliyor.

İŞTE EVDE ATEŞ DÜŞÜRME YÖNTEMLERİ…

Evde ateş düşürmenin pek çok farklı yolu vardır. Ateş düşürmek için ateşlenen kişinin yaşına uygun bir yöntem belirlemek gerekir. Yüksek ateşin en tehlikeli olduğu yaş grubu ise, bebekler ve çocuklardır. Bebeklerin ve çocukların evde ateşini düşürmek için kullanılabilecek yöntemler:

- Evinizde ateş düşürücü ya da fitil varsa kullanım şekline uygun olarak gerekli dozda bebeğinize verebilirsiniz.

- Ilık bir su hazırlayarak bebeğinize güzel bir duş aldırabilirsiniz. Bu sayede bebeğinizin vücut ısısı ani bir şekilde düşmeye başlar.

- Çocuklarınızın alnına ıslak bez ya da sirkeli su gibi maddeler sürmemeli ve doktorunuz önermedikçe çocuğunuza antibiyotik vermemelisiniz.

- Bebekler hasta olmasın diye genellikle kat kat giydirilir ve bulundukları odanın sıcak tutulmasına özen gösterilir. Yüksek ateş durumunda bebeğin üzerindeki fazla kıyafetleri çıkartmak gerekir. Bebeğin bulunduğu odanın sıcaklığı ise, 20 dereceye kadar düşürülür.

- Anne sütü bu aşamada çok önemlidir. Eğer bebeğiniz emiyorsa onu ateşliyken emzirmeye devam etmeniz gerekir. Eğer çocuğunuz emmiyorsa bol sıvı vermeye dikkat etmeniz gerekir. Yüksek ateş ile birlikte sıvı kaybı olacağı için bol sıvı alınması gerekir.

YETİŞKİNLERDE YÜKSEK ATEŞ NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

En etkili ve en hızlı ateş düşürme yöntemleri arasında ılık su ile duş almak olduğunu unutmamanız gerekir Bebeklerde ve çocuklarda yüksek ateşi düşürürken daha tedbirli olmak gerekir. Fakat yetişkinlerde yüksek ateş düşürmek daha kolaydır.. Ateşliyken üşümeniz ve sıtmalanmanız durumunda üstünüzü örtmemeli, oda sıcaklığını düşürerek ılık bir duş almalısınız. Yetişkinlerde ateş düşürmek için şu yöntemleri uygulayabilirsiniz;

- Oda sıcaklığını düşürün.

- Rahat ve bol giysiler giyin ve üzerinizdeki fazla giysileri çıkarın.

- Bolca dinlenin.

- Kahve, alkol ve sigaradan uzak durun.

- Ilık su ile duş almak,

- Bol bol su içmek,

- Ateş düşürücü ilaç içmek,

- Kolay nefes alabilmek için burnunuzu açık tutun.

- Soğuk bez ile koltuk altlarına kompleks uygulayın.

ATEŞ DÜŞÜRMEYE YARDIMCI BESİNLER

Bazı yiyecek ve içecekler de ateş düşürmeye yardımcı olur. Vücut ısısını düşürmeye yardımcı olan besinler,

-Kiraz, lahana, elma püresi

- Kızılcık, kekik, pancar

- Bol bol su içmek vücut ısınızın kısa sürede dengelenmesini sağlar- Kuru yemişler

- Mor ve koyu kırmızı gıdalar

- Yeşil çay

- Çilek, ahududu ve mandalina

- Yeşil gıdalar

- Zerdeçal ve zencefil

- Enginar, Ceviz, acı biber tozu