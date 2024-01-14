Evde bakım maaşı yattı mı? 2024 evde bakım maaşı ne kadar?

Kaynak: Haber Merkezi
Evde bakım maaşı yattı mı? 2024 evde bakım maaşı ne kadar?
Engelli maaşı ve yaşlılık aylığı alan vatandaşlar asgari ücrete yapılan zam sonrası 2024 yılı için evde bakım maaşlarının ne kadar olduğunu ve ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı? 2024 evde bakım maaşı ne kadar?

Her ay düzenli olarak hesaplara yatan evde bakım maaşı 2024 yılı için ne kadar olacağı merak ediliyor. Evde bakım maaşı için vatandaşlar e-Devlet sistemi üzerinden kontrol gerçekleştirebilirler. Peki, evde bakım maaşı yattı mı? 2024 evde bakım maaşı ne kadar?

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

14 Ocak evde bakım paraları yatmadı. Evde bakım maaşları her ayın 15’i itibariyle hesaplara yatırılmaya başlanmaktadır. Bu neden evde bakım maaşı ilk ödemelerinin 15 Ocak Pazartesi günü itibariyle yapılması planlanıyor.

2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

2024 yılının ilk 6 ayı için memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. Buna göre memur maaşlarına yüzde 49,25 oranında zam yapıldı.

Evde bakım maaşlarına da memur zammı oranında yani yüzde 49,25 zam yapıldı. Böylelikle evde bakım parası 5 bin 98 liradan, 7 bin 608 liraya yükseldi.

E-DEVLET EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı sorgulaması için vatandaşlar e-Devlet sistemine giriş yapmaları gerekmektedir. Daha sonra e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığına ilişkin sorgulama yapılabilir.

e-Devlet sistemine kayıtlı olan vatandaşlar, e-Devlet şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebilir.

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