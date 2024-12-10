Evde çıkan tartışma sokağa taştı! İş arkadaşını bıçakla öldürdü

Olay, saat 17.00 sularında Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan Zafer Ateş'in evinin önünde gerçekleşti. İlçede balıkçılık yapan Selçuk Ş., kendisine ait evde birlikte çalıştığı Zafer Ateş ile tartıştı. Tartışmanın sokakta devam etmesi üzerine Şentürk, bıçakla iş arkadaşına saldırdı.

Ateş, göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldı. Selçuk Ş. ise olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde ağır yaralı olduğu görülen Ateş, yapılan müdahalenin ardından kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kaçan şüpheli Selçuk Ş., polis ekipleri tarafından Esentepe Mahallesi'nde saklandığı ablasının evinde yakalandı.