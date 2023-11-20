Evde çıktı yandaki binayı yaktı

Edirne'de metruk evde çıkan yangının kısa sürede büyüyerek 3 katlı binaya sıçraması sonucu bina boşaltıldı.

KAYNAK: İHA
Evde çıktı yandaki binayı yaktı

İHA'nın haberine göre, Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi Ağaç Pazarı Caddesi'nde metruk bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Saniyeler içerisinde büyüyen alevler metruk evin bitişiğindeki 3 katlı binaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına mahalle halkı da destek verdi. Bazı vatandaşlar çeşme hortumuyla alevlere müdahale etti.

Yangın, yaklaşık 2 saat süren söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alındı. Yangın sonucu metruk bina tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, 3 katlı binada da maddi hasar oluştu.

aw080263-01.jpg

aw080263-03.jpg

aw080263-04.jpg

aw080263-05.jpg

aw080263-06.jpg

aw080263-07.jpg

aw080263-08.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 155. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 155. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 19 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 19 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Son Haberler
Yurtta cinsel istismar rezaleti. Bakanlık harekete geçti Gündem
Yurtta cinsel istismar rezaleti. Bakanlık harekete geçti
İşte ‘duygusal açlığın’ 7 işareti ve bu alışkanlığa son vermenin püf noktaları... Sağlık
İşte ‘duygusal açlığın’ 7 işareti ve bu alışkanlığa son vermenin püf noktaları...
Kars'ta tırlar kar ve tipiden dolayı yolda mahsur kaldı Gündem
Kars'ta tırlar kar ve tipiden dolayı yolda mahsur kaldı
60 yıl önce şişelenen viski rekor fiyata satıldı Dünya
60 yıl önce şişelenen viski rekor fiyata satıldı
Bloomberg yıl sonu faiz beklentisini açıkladı Ekonomi
Bloomberg yıl sonu faiz beklentisini açıkladı
Bülent Ertuğrul istifa etti Spor
Bülent Ertuğrul istifa etti