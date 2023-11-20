Evde çıktı yandaki binayı yaktı

İHA'nın haberine göre, Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi Ağaç Pazarı Caddesi'nde metruk bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Saniyeler içerisinde büyüyen alevler metruk evin bitişiğindeki 3 katlı binaya sıçradı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına mahalle halkı da destek verdi. Bazı vatandaşlar çeşme hortumuyla alevlere müdahale etti.

Yangın, yaklaşık 2 saat süren söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alındı. Yangın sonucu metruk bina tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, 3 katlı binada da maddi hasar oluştu.