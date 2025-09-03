Evde kullandığımız mobilyalar nasıl seçilmeli?

İç mimarlık uzmanları, güvenli, konforlu mobilyaların sağlık açısından kritik olduğunu belirtti. Özellikle omurga sağlığını destekleyen koltuk ve yataklar, uzun süreli kullanımda yorgunluğu azaltır.

GÜVENLİ VE ERGONOMİK TASARIMLAR

Bir iç mimarlık uzmanı, mobilya seçiminde güvenliğin ve ergonominin öncelikli olduğunu belirtti. Omurga sağlığını destekleyen koltuklar ve yataklar, uzun süreli kullanımda sırt ağrısını azaltır. 2023 tarihli bir ergonomik mobilya araştırması, uygun sandalye yüksekliğinin sırt ağrısını %30 azalttığını gösteriyor. Çocuklu evlerde, keskin köşelerden kaçınılmalı ve devrilme riski olmayan mobilyalar tercih edilmeli. Çalışma koltukları ve yataklarda bel-boyun desteği, uzun vadeli sağlık için kritik önem taşır.

MALZEME KALİTESİ VE DAYANIKLILIK

Bir mobilya tasarımcısı, sürdürülebilir malzemelerin hem estetik hem de güvenlik açısından önemli olduğunu vurguladı. Masif ahşap veya yüksek kaliteli kumaşlar, dayanıklılık sağlar ve kimyasal emisyonları azaltır. 2022’de yayımlanan bir malzeme bilimi çalışması, masif ahşabın sentetik alternatiflere göre %40 daha uzun ömürlü olduğunu belirtti. Çevre dostu malzemeler, alerji riskini düşürür ve doğaya katkı sağlar. Mobilya seçerken, garanti süresi ve bakım kolaylığı da dikkate alınmalı.

ALAN KULLANIMI VE ESTETİK UYUM

Bir dekorasyon uzmanı, mobilyaların alanın ölçülerine uygun seçilmesinin ferahlık sağladığını ifade etti.. Küçük alanlarda, açılır kapanır masalar gibi çok işlevli mobilyalar yer tasarrufu sağlar. 2024’teki bir iç mekan tasarımı araştırması, renk ve stil uyumunun ruh halini %25 iyileştirdiğini gösteriyor. Mobilyaların odanın estetiğiyle uyumu, davetkar bir atmosfer yaratır. Güvenli ve düzenli bir alan için ölçü alarak seçim yapılmalı.