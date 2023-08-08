Evde mahsur kalan 2 yaşındaki çocuğu itfaiye kurtardı

Olay, Çınar ilçesi Yeni Mahalle’de bulunan Kayıkçı Apartmanı’nın 4’üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 yaşındaki bir çocuk, evde uyuduktan sonra anne ve babasının dışarı çıkmasıyla yalnız kaldı.

Bir süre sonra uykudan uyanan çocuk, balkona geçti. Komşular, durumu fark ederek çocuğun ailesini aradı. Daire önüne gelen baba, anahtarını bulamayınca itfaiyeye durumu bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli kaldıraç ile mahsur kalan çocuğu 4’üncü katın balkonundan alıp ailesine teslim etti.