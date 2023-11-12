Evde meyve çayları nasıl hazırlanmalı

Bazı bitki çaylarını aktardan almak yerine kendiniz daha sağlıklı hazırlayabilirsiniz. İşte birkaç şifalı meyve çayı tarifi…

PORTAKAL KABUĞU ÇAYI

1 yemek kaşığı kurutulmuş portakal kabuğu

4 su bardağı sıcak su

4 yasemin çiçeği topu

1 çay kaşığı bal

Su, karanfil ve portakal kabuğunu orta ateşte 5 dakika kaynatın. Ocaktan alıp 3 dakika dinlendirin ve süzün. Bal ekleyip karıştırın. Yasemin çiçeği toplarını demliğe ya da fincanlara aktarıp sıcak suyu üzerine ekleyin ve çiçek tamamen açıncaya kadar bekletin. Servise hazır edin…

ELMA ÇAYI

4 su bardağı su

1 tatlı kaşığı kurutulmuş limon kabuğu

4 yemek kaşığı kurutulmuş elma

1 yemek kaşığı kurutulmuş portakal kabuğu

1 yemek kaşığı kuşburnu

1 tatlı kaşığı bal

Elma, portakal kabuğu, limon kabuğu ve kuşburnunu büyük bir sos tenceresine ya da demliğe alın. Üzerine 4 su bardağı su ekleyip kaynamaya bırakın. Ocaktan alıp 2-3 dakika dinlendirin. Çayı süzerek içine bal ekleyin ve fincanlara paylaştırın. İsteğe göre elma dilimleri ile sıcak servis yapın.