Evde saklanıyorlardı! Operasyonla yakalanıp gözaltına alındılar

Düzenleme: Kaynak: DHA
Evde saklanıyorlardı! Operasyonla yakalanıp gözaltına alındılar

Bursa'da, ülkeye yasa dışı yollarla giren 7 kaçak göçmen kaldıkları evde yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa'da, 7 kaçak göçmen kaldıkları evde yakalandı. Göçmenlere kalacak yer temin eden M.Ş. ise aranıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye yasa dışı yollarla giren yabancı uyruklu kişilerin Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi'ndeki bir evde kaldığını tespit etti. "Şok evler" olarak tabir edilen adrese düzenlenen operasyonda, kimlikleri olmayan 7 kaçak göçmen gözaltına alındı.

Çalışmak için geldikleri Bursa'da, kaldıkları dairede kişi başı aylık 3 bin TL kira ödeyen kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, daireyi kiraya veren M.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Evde saklanıyorlardı! Operasyonla yakalanıp gözaltına alındılar

Evde saklanıyorlardı! Operasyonla yakalanıp gözaltına alındılar

Evde saklanıyorlardı! Operasyonla yakalanıp gözaltına alındılar

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